Церемония в память об освобождении Смоленска от фашистов прошла у стен Кремля

Парламентарии вместе с ветеранами Великой Отечественной войны и губернатором Смоленской области Алексеем Островским в полдень возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата и блоку «город-герой Смоленск».

«В эти сентябрьские дни отмечается 75-летие освобождения Смоленской земли от немецко-фашистских захватчиков, по всей области идут торжественные мероприятия, во всех районах, во всех городах. Финальные пройдут 25 сентября в Смоленске. Сегодня в Москву приехали жители города-героя, ветераны, молодые ребята для того, чтобы отдать почтение тем, кто защищал нашу Родину, тем кто воевал на Смоленщине», — рассказал Сергей Неверов журналистам.

Законодатель убеждён, что связь поколений должна быть нерушимой. «Мы всегда должны помнить о тяжёлых днях перед Победой. Поздравляю всех смолян с этим праздником!» — заключил вице-спикер.

Смоленская операция проходила с 7 августа по 2 октября 1943 года под кодовым наименованием «Суворов». Целью войск Калининского и Западного фронтов было разгромить левое крыло группы армий «Центр», освободить Смоленск и не допустить переброски немецких войск на юго-западное стратегическое направление.

25 сентября Красная армия освободила Смоленск. В результате операции наши войска продвинулись на запад на 200-250 километров в полосе шириной 300 километров, освободили от оккупантов Смоленскую и часть Калининской области, вступили в пределы Белоруссии. Это значительно отодвинуло линию фронта от Москвы, обеспечило крушение «Восточного вала» в верхнем течении Днепра и создало угрозу северному флангу группы армий «Центр». Были разгромлены 7 дивизий и потерпели тяжёлое поражение 14 дивизий врага. Безвозвратные потери советских войск составили свыше 107,6 тысяч человек.