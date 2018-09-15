Самый невезучий защитник в мире? Македонец забил в свои ворота головой в двух матчах подряд

Футболист голландского клуба «Дордрехт» Антонио Станков может смело претендовать на звание самого невезучего защитника в мире. 27-летний македонец отметился автоголом во втором матче подряд, при этом в обоих случаях он забил своей команде ударом головой и на своем поле.

Сначала это случилось 7 сентября в матче 4-го тура второй по силе голландской лиги между «Дордрехтом» и «Телстаром». Станков поразил собственные ворота на 14-й минуте, тем самым открыв счет в матче. Игра завершилась поражением «Дордрехта» со счетом 1:4.

Спустя неделю, 14 сентября, Станков забил в свои ворота в матче 5-го тура против «Твенте». На этот раз защитник отметился автоголом на 33-й минуте, когда его команда уже проигрывала со счетом 0:1. В итоге «Дордрехт» потерпел еще одно поражение — 0:2. Стоит отметить, что на 70-й минуте Станков был заменен.