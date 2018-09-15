Из Лондона в Манчестер: «Фулхэм» едет в гости к чемпиону Англии

«Манчестер Сити» — «Фулхэм»

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)

Начало матча: 17:00 Арбитр: Стюарт Этвелл (Нанитон)

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» в пятом туре Премьер-лиги примет новичка элиты лондонский «Фулхэм». Представители столицы четыре сезона не выступали среди сильнейших, поэтому последняя личная встреча команд состоялась на «Этихаде» еще 22 марта 2014 года. Тогда «горожане» без проблем переиграли соперника (5:0), а хет-трик в том матче на свой счет записал Яя Туре. Что интересно, из игроков, которые могут принять участие в предстоящем матче, тогда выходили на поле лишь двое — Фернандиньо и Давид Сильва

После четырех игровых дней в активе «Манчестер Сити» десять очков и сейчас они занимают четвертое место в таблице чемпионата. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла три из четырех поединков, потеряв очки только в гостях у «Вулверхэмптона». Причем по забитым мячам «горожане» имеют лучший показатель в чемпионате — 11.

С учетом прошлого сезона беспроигрышная серия манкунианцев насчитывает десять матчей, восемь из которых были выиграны. Причем в половине встреч на данном отрезке «Манчестер Сити» забивал минимум три гола. На своем поле чемпион Англии проиграл только 1 из 33 последних матчей в Премьер-лиге, одержав 26 побед и шесть раз сыграв вничью.

Что касается кадрового вопроса, то у «горожан» по-прежнему вне игры Кевин Де Брюйне, Данило и Клаудио Браво . Несмотря на это, в составе «Сити» есть кому забивать. В отличной форме на данный момент выглядит Серхио Агуэро, уже успевший записать на свой счет один хет-трик в чемпионате.

"Фулхэм" в двух первых матчах чемпионата не набрал ни одного очка, но затем обыграл дома «Бернли» со счетом 4:2, после чего сыграл 2:2 на выезде с «Брайтоном», хотя вел 2:0. В каждом из трех последних матчей «дачников» в чемпионате Англии забивалось больше трех голов. При этом сами они пропустили уже девять мячей и ни разу не пропускали меньше двух голов за матч.

Как и у соперников, у «Фулхэма» тоже присутствуют потери. В лазарете залечивают свои травмы Тим Рим , Том Кэрни, Флойд Айите и Неескенс Кебано. Однако все они, кроме последнего, имеют шанс появиться на «Этихаде».

Интересные факты противостояния «Манчестера Сити» и «Фулхэма»:

Победная серия «Манчестер Сити» в противостоянии с «Фулхэмом» длится пять матчей

Последний раз «дачники» выигрывали на «Этихаде» 12 апреля 2009 года (3:1)

В Премьер-лиге «горожане» не проигрывают в 10 матчах кряду

На своем поле «Манчестер Сити» выиграл 18 из 20 последних матчей

Ориентировочные составы на игру:

"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Стоунс, Ляпорт, Менди, Фернандиньо, Бернарду Силва, Стерлинг, Давид Сильва, Жезус, Агуэро.

"Фулхэм": Беттинелли — Фоссу-Менса, Одои, Моусон, Ле-Маршан, Макдональд, Сери, Ангисса, Шюррле, Вьетто, Митрович.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм»:

В целом, «Фулхэм» не настолько слаб, чтобы проигрывать «Манчестер Сити» с разгромным счетом, но перед этим матчем все точно выглядит так, будто «дачники» обречены. Особенно на это намекают букмекеры, установившие на победу хозяев низкий коэффициент. Мы же рекомендуем обратить внимание на хорошую игру команды Йокановича в атаке. «Тоттенхэму» на выезде «Фулхэм» тоже сумел забить, тогда как «Манчестер Сити» берет хорошей игрой впереди, но пропускают «горожане» довольно часто.

Букмекеры более чем уверены в том, что «Сити» возьмет три очка, предлагая на победу манкунианцев ставку со средним коэффициентом 1.14 баллов. На успех «Фулхэма» ставка принимается на уровне 20.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 10.50 баллов.