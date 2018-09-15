Ещё
Юрий Яковлев: «Локомотив» будет доволен, когда выиграет чемпионат, например"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юрий Яковлев: «Локомотив» будет доволен, когда выиграет чемпионат, например" 

Спорт-Экспресс + ещё 1 3 часа назад
Президент «Локомотива» Юрий Яковлев в интервью "Известиям" признался, что ярославский клуб не боролся за Дениса Зернова​. Также он не готов пока давать оценку легионерам команды.
— Исключение из КХЛ «Лады» и «Югры» сократило дефицит игроков, создало рынок?
— Конечно, нет. Потому что на этот рынок попали ребята среднего уровня. Они мало интересуют команды, которые претендуют на решение серьезных задач.
— Рассматривали вариант приглашения Дениса Зернова, за которого «Авангард» выиграл жесткую конкуренцию у «Металлурга»?
— Нет. Мы исходим из того, что у нас очень много своей талантливой молодежи. Зачем нам бороться за Зернова, платить деньги?
— Довольны легионерами «Локомотива»?
— Мы будем довольны, когда выиграем. Чемпионат, например. А так мы всегда недовольны. Но теми ребятами, которые у нас есть, мы восхищаемся. Они — хорошие люди и сильные игроки. Я не говорю надуманные вещи. Но нужно выиграть. Если выиграем, будем рады.
Спорт-Экспресс: последние новости
Болельщики смогут понаблюдать за матчем "Кан" - "Лион" из джакузи на бровке Сумасшедший гол Это`О пяткой. Видео Фернандеш ждет ответа от руководства "Локомотива"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ефимову назвали «пельмениной»16
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке19
Марадона назвал лучшую игру ЧМ-2018 «под косячок»1
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт58
«Нужно раскаяние»: россиянка выступила против РФ169
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение