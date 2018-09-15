Юрий Яковлев: «Локомотив» будет доволен, когда выиграет чемпионат, например"

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев в интервью "Известиям" признался, что ярославский клуб не боролся за Дениса Зернова​. Также он не готов пока давать оценку легионерам команды.

— Исключение из КХЛ «Лады» и «Югры» сократило дефицит игроков, создало рынок?

— Конечно, нет. Потому что на этот рынок попали ребята среднего уровня. Они мало интересуют команды, которые претендуют на решение серьезных задач.

— Рассматривали вариант приглашения Дениса Зернова , за которого «Авангард» выиграл жесткую конкуренцию у «Металлурга»?

— Нет. Мы исходим из того, что у нас очень много своей талантливой молодежи. Зачем нам бороться за Зернова, платить деньги?

— Довольны легионерами «Локомотива»?

— Мы будем довольны, когда выиграем. Чемпионат, например. А так мы всегда недовольны. Но теми ребятами, которые у нас есть, мы восхищаемся. Они — хорошие люди и сильные игроки. Я не говорю надуманные вещи. Но нужно выиграть. Если выиграем, будем рады.