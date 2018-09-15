Приморский «Адмирал» одержал вторую победу в сезоне

В пятницу, 13 сентября, в Хабаровске завершился очередной матч чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал хоккеистов из Владивостока. «Адмирал» одержал победу со счетом 2:0, сообщает PRIMPRESS.

В самом начале игры гости принялись атаковать, и это принесло плоды. С передачи Черникова свою шайбу забил Александр Стрельцов

Первый период больше не принес голов, также как и второй. «Амур» имел преимущество, но не мог реализовать свои моменты.

В третьем периоде хозяева пошли ва-банк, чтобы сравнять счет. Когда «моряки» были в меньшинстве, тренер «Амура» заменил вратаря на полевого игрока. В одной из атак приморцы перехватили шайбу, и Егор Антропов поразил пустые ворота, 2:0.

Таким образом, «Адмирал» одерживает вторую победу в сезоне, и теперь хоккеистам из Владивостока предстоит провести три игры на «Фетисов-Арене». Первый домашний матч «моряки» проведут уже 17 сентября с московским «ЦСКА».