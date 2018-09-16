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«Тампа» расторгла контракт с Дотчином, агент намерен опротестовать решение
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«Тампа» расторгла контракт с Дотчином, агент намерен опротестовать решение 

Чемпионат.com + ещё 3 7 часов назад
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джейк Дотчин прошёл процедуру драфта отказов, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман. Таким образом, клуб расторг контракт с хоккеистом. Однако ожидается, что агентом игрока и профсоюзом Национальной хоккейной лиги будет подана апелляция на данное расторжение договора.
В прошедшем сезоне 24-летний Дотчин сыграл в регулярном чемпионате НХЛ 48 матчей и набрал 11 (3+8) очков при показателе полезности «+17». Его контракт был рассчитан ещё на один сезон с зарплатой $ 812,5 тыс.
Уроженец Кэмбриджа провёл в НХЛ два сезона. В общей сложности Джейк принял участие в 83 матчах, забросив 3 шайбы и сделав 19 результативных передач при полезности «+27» и 73 штрафных минутах.
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