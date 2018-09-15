Фридман: «Монреаль» интересуют Михееев и Зуб»

23-летний Михеев в нынешнем сезоне в шести матчах регулярного чемпионата КХЛ отдал шесть результативных передач. 22-летний Зуб в пяти матчах не отметился результативными действиями.

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