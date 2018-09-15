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Фридман: «Монреаль» интересуют Михееев и Зуб»
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Фридман: «Монреаль» интересуют Михееев и Зуб» 

SPORT24.ru + ещё 1 10 часов назад
Известный североамериканский обозреватель телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман не исключил, что в скором времени «Монреаль» попытается подписать двух российских хоккеистов.
«Монреаль» намерен пристально следить за российским периодом свободного агентства. Я не могу говорить со 100% точностью, но на радаре команды два игрока КХЛ. Речь идет о форварде «Авангарда» Илье Михееве и защитнике СКА Артеме Зубе», — отметил Фридман.
23-летний Михеев в нынешнем сезоне в шести матчах регулярного чемпионата КХЛ отдал шесть результативных передач. 22-летний Зуб в пяти матчах не отметился результативными действиями.
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