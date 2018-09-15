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Все российские хоккеисты в истории «Монреаль Канадиенс», статистика
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Все российские хоккеисты в истории «Монреаль Канадиенс», статистика 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: Чемпионат.com
За легендарный клуб могли бы играть Третьяк и Фетисов.
«Канадцы» на протяжении всей своей истории относились к российским хоккеистам неоднозначно. С одной стороны, на клуб с сильнейшим франкофонским лобби давили стереотипы противостояния между СССР/Россией и Канадой, и брать себе на службу представителя вражеского лагеря некоторое время опасались. С другой стороны, хороший хоккеист необходим каждой команде, и именно поэтому именно «Монреаль» не постеснялся задрафтовать советских легенд Вячеслава Фетисова и Владислава Третьяка, хотя на их приезд в конце 1970-х — начале 1980-х нельзя было рассчитывать всерьёз.
Все выборы на драфте
Первый раунд: Александр Пережогин (25-й номер, 2001 год), Никита Щербак (26-й номер, 2014 год), Михаил Сергачёв (9-й номер, 2016 год). Второй раунд: Валерий Буре (33-й номер, 1992 год), Александр Бутурлин (39-й номер, 1999 год), Александр Романов (38-й номер, 2018 год). Третий раунд: Алексей Емелин (84-й номер, 2004 год). Четвёртый раунд: Александр Авцин (109-й номер, 2009 год). Пятый раунд: Константин Сидулов (118-й номер, 1997 год), Андрей Башкиров (132-й номер, 1998 год), Максим Трунёв (138-й номер, 2008 год). Шестой раунд: Андрей Марков (162-й номер, 1998 год). Седьмой раунд: Владислав Третьяк (138-й номер, 1983 год), Андрей Кручинин (189-й номер, 1998 год), Вадим Тарасов (196-й номер, 1999 год). Восьмой раунд: Андрей Сидякин (202-й номер, 1997 год). Девятый раунд: Константин Корнеев (275-й номер, 2002 год). Двенадцатый раунд: Вячеслав Фетисов (201-й номер, 1978 год), Сергей Мартынюк (249-й номер, 1990 год).
Все россияне в истории
Если бы за «Канадиенс» сыграли задрафтованные «Монреалем» легендарные советские хоккеисты Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов — это была бы настоящая история для голливудского фильма. Написать этот сценарий не позволили реалии тогдашней жизни: Третьяка выбрали на драфте в возрасте 31 года и через один сезон после этого он завершил карьеру. Что касается Фетисова, то он был задрафтован дважды, и первый раз именно «Монреалем». В 1978 году «канадцы» потратили на одного из лучших защитников мира драфт-пик в 12-м раунде. Однако о переезде советского хоккеиста за океан тогда речи не шло. Через пять лет срок прав «Монреаля» на Фетисова истек, и счастья решил попытать уже «Нью-Джерси», выбравший игрока под 145-м номеров в восьмом раунде, и после долгих попыток легально покинуть советскую систему Вячеслав всё же оказался за океаном.
Золотой эпохой для наших легионеров в «Монреале» был конец 1990-х годов, когда «канадцы» с распростёртыми объятиями встречали хоккеистов из бывшего Союза: в 1999 году в команде одновременно играли россияне Петров, Уланов и Малахов, а также латвиец Жолток и литовец Зубрус. В «Монреале» начинал свою карьеру Валерий Буре, но раскрыться Карманной ракете в «Канадиенс» толком не удалось, а обмен в «Калгари» помог Буре-младшему взять свежий старт.
Обладатель Кубка Стэнли-1994 Алексей Ковалёв оказался в «Монреале» в 2004 году после обмена из «Питтсбурга» и неожиданно прижился на непростой канадской земле. Форвард, которого хвалили за талант, но ругали за характер, называя «русской загадкой», успешно отыграл в «Канадиенс» 4 сезона. Некоторые трения, возникшие между Ковалёвым и главным тренером Ги Карбонно, были мгновенно подхвачены местной прессой, которая обвиняла Алексея в чрезмерном увлечении своими хобби — пилотированием спортивных самолётов и игре на саксофоне, что якобы шло в ущерб хоккею. Вообще, «Монреалю» везло на «российских энигм», которых, помимо Ковалёва, у «канадцев» было ещё как минимум две — это Александр Сёмин и Сергей Самсонов. Сёмин провёл в «Монреале» свой последний заокеанский сезон, не оправдав надежд (15 матчей, 4 очка) и был выставлен на драфт отказов. Самсонов, от которого ждали результативной игры в связке с Ковалёвым, набрал 26 очков в 63 матчах за «Канадиенс» и сам попросил обмена.
В конце 1990-х попытку пробиться в «Монреаль» предпринял воспитанние ангарского «Ермака» Андрей Башкиров, которого до этого немало помотало по разным североамериканским лигам. За три сезона он провёл 30 матчей за основу «Канадиенс», и вполне мог бы рассчитывать на большее, если бы в первый же год в «Монреале» ему не сломали челюсть во время тренировочного лагеря. Одним из последних россиян, удачно проявивших себя в одном из самых знаменитых клубов мира, был защитник Алексей Емелин, отыгравший в «Канадиенс» 6 сезонов. Прошлым летом его выбрал на драфте расширения «Вегас», но затем права на защитника приобрёл «Нэшвилл», где Емелин провёл свой финальный год в НХЛ.
ИгрокСезоныИгрыОчки+/-ШтрафБроскиМарков (з) 16990119+453+645051627Ковалёв (н) 5314103+264-11310871Петров (н) 836570+113-1499690Малахов (н) 628342+99+17287645В. Буре (н) 421546+64+873447Емелин (з) 638014+58-18323349Радулов (н) 17618+36+1062147Коваленко (н) 15117+17+93385Пережогин (н) 212815+19+1686212Самсонов (н) 1639+17-410114Уланов (з) 31234+15-1619792Гончар (з) 1451+12+71645Березин (н) 1294+6+3480Щербак (н) 2295+2-4842Нестеров (з) 1131+4+3417Сёмин (н) 1151+3+11218Башкиров (н) 3300+3-5026Сергачёв (з) 140+102Валиев (з) 120022
Плей-офф  ИгрокСезоныИгрыОчки+/-ШтрафБроскиМарков (з) 9895+27-756123Ковалёв (н) 43317+14+12295Малахов (н) 2143+4-61631Радулов (н) 162+5069Петров (н) 4201+60232Емелин (з) 3291+4-21626Уланов (з) 1101+4+3126Березин (н) 161+1+2011В. Буре (н) 2110+2-5826Коваленко (н) 160-269Нестеров (з) 120-101  Лучший игрок 1990-х. Олег Петров
Скоростной правый крайний появился в «Канадиенс» в 1992 году после неплохого сезона в ЦСКА, где он набрал 21 очко в 34 матчах. В свой первый сезон Петров за «Монреаль» почти не играл (9 матчей), выходя на лёд за фарм-клуб, но в чемпионате-1993/94 пробился во второе звено «Канадиенс», набрав 27 очков в 55 встречах. Несмотря на неплохой результат, два последующих сезона Петрову всё равно пришлось курсировать между основной «Монреаля» и «Фредриктоном» из АХЛ. Олег не сработался с главным тренером Марио Трамбле, выпускавшего техничного россиянина в четвёртом звене, и в 1996 году он покинул НХЛ, перебравшись в швейцарскую «Амбри-Пиотту». Тем удивительнее было возвращение Петрова через три (!) года, когда Ален Виньо вернул форварда из Европы в основу «Канадиенс», и тот оплатил за это тренеру 26 очками в 44 матчах. Через год Петров установил личный рекорд результативности (47 баллов) и стал одним из шести европейцев, кому удавалось завоевать титул лучшего бомбардира «Монреаля». В 1993 году оно был в составе «Канадиенс», который выиграл Кубок Стэнли, но сыграл слишком мало матчей, и его имя так и не было выгравировано на трофее.
Лучший игрок 2000-х. Андрей Марков
Марков — не просто лучший русский в истории «Монреаля». Андрей вошёл в славную историю клуба безотносительно к национальности, заняв шестую строчку по количеству сыгранных матчей (впереди него только Анри Ришар, Ларри Робинсон, Боб Гейни, Жан Беливо и Клод Провост). Среди защитников он — второй по матчам и по очкам, и выбор динамовца в шестом раунде драфта 1998 года можно считать абсолютной удачей менеджмента «канадцев».
Проведя в «Монреале» 16 сезонов, Марков доказал клубу свою преданность и заработал безграничное уважение болельщиков, прозвавших его Генералом. Андрей пережил в «Канадиенс» несколько неприятных травм, в том числе серьёзное повреждение колена, из-за которого он пропустил полтора года, и крайне болезненный порез голеностопа коньком. В 38-летнем возрасте Марков покинул «Монреаль», не захотев подписывать однолетний контракт вместо двухлетнего, и перебрался в казанский «Ак Барс».
Главное разочарование. Александр Пережогин
Пережогин попал в «Монреаль», имея золото ЮЧМ и две золотые медали молодёжных чемпионатов мира. Первый раунд драфта, в котором выбрали Александра, говорил о высочайшей оценке россиянина со стороны североамериканских специалистов, но стать заметной фигурой в НХЛ ему так и не удалось. Свой первый сезон в Америке он полностью отыграл за фарм-клуб «Гамильтон», набрав 50 очков в 77 матчах регулярного чемпионата и 6 баллов в пяти матчах плей-офф. Казалось, что Пережогин готов к переходу на уровень выше, но в НХЛ случился локаут, а продолжать играть в АХЛ помешала рекордная дисквалификация на целый сезон. 30 апреля 2004 года он ударил наотмашь клюшкой в лицо защитника «Кливленда» Гаррета Стаффорда, который после удара забился в конвульсиях, и лига вынесла очень строгий вердикт, который удивил многих. Отыграв год в Омске, Александр вернулся за океан, но дела пошли далеко не радужно. В 67 матчах за «Монреаль» в чемпионате-2005/06 он забил лишь 9 голов и не избежал ссылки в АХЛ, а на следующий сезон статистика оказалась ещё скромнее — 6 шайб и 9 передач в 61 матче. Поразмыслив, Пережогин принял предложение уфимского «Салавата Юлаева», который дал нападающему очень щедрый контракт на $ 1,7 млн — в «Монреале» эквивалентом этого был бы договор на $ 3,5 млн, который россиянину вряд ли бы предложили.
Кто на подходе
После прошлогоднего обмена Михаила Сергачёва в «Тампу» россиян в основе «Монреаля» не осталось, но не теряет надежды стать форвардом основы Никита Щербак. Нападающий, выбранный в первом раунде в 2014 году уже три сезона пытается поближе подобраться к главной команде «Канадиенс», но Щербаку постоянно мешали травмы, и, в итоге, опыт игры в НХЛ ограничивается тремя десятками матчей. В 2018 году генеральный менеджер «Монреаля» Марк Бержевен выбрал во втором раунде защитника ЦСКА Александра Романова, но говорить о его шансах заиграть в «канадцах» пока рано.
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