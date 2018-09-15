Сориентировалась на бронзовую медаль

фото vlsu.ru В городе Кунгур (Пермский край) завершились Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. В масштабном первенстве приняли участие студенты вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Тюмени, Симферополя, Тулы и Барнаула.

Владимирскую область на Всероссийском первенстве в дисциплине кросс-классика представляли три участницы — студентки второго курса Елизавета Растегаева и Ольга Чернова , а также студентка третьего курса Полина Зинукова.

Участникам предстояло сориентироваться на среднепересечённой местной площадью в 3 квадратных километра. На отведённой территории располагались обширные карстовые поля с перепадом высоты на склоне до 30 метров и леса. Во время преодоления дистанции спортсменам необходимо было пройти 25 контрольных точек. На выполнение задания организаторы первенства дали полтора часа.

По итогам первенства лучший результат среди владимирских спортсменок показала Елизавета Растегаева. Девушка завоевала бронзовую медаль.