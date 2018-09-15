Фото: около трёх тысяч человек пробежались по Михайловской набережной

Сегодня, 15 сентября, в Новосибирске на Михайловской набережной прошёл Всероссийский забег «Кросс нации».

«Народу было очень много и участников и болельщиков. Трассу бегуны оценили «на отлично''. Были бегуны из Томска, Алтайского края, Красноярского… — кроме новосибирцев», — рассказали в пресс-службе управления физической культурой и спорта Новосибирска.

Всего в кроссе поучаствовали 2900 бегунов. Победитель на дистанции 8 км среди мужчин — Илья Змазнев (Красноярский кр), а среди девушек — Екатерина Соколенко (Новосибирск).

«За всю историю проведения «Кросс нации» в Новосибирске стартовал на различных площадках. Чаще всего он проводился на Новосибирском биатлонном комплексе, также мероприятие проходило на лыжной базе имени Федора Ивачева в Заельцовском парке, на Новосибирском ипподроме, на территории МВК «Новосибирск Экспоцентр», на площади Пименова возле ГПНТБ (бежали по улице Кирова). В 2018 году выбрана новая площадка — отреставрированная Михайловская набережная», — поясняли в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В прошлом году Кросс нации проходил на улице Кирова во время празднования юбилея НСО 16 сентября, тогда он собрал 2000 участников.

Это уже второй праздник бега, который традиционно проходит в Новосибирске в сентябре. На прошлых выходных на площади Ленина прошёл Сибирский фестиваль бега.