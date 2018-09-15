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Фото: около трёх тысяч человек пробежались по Михайловской набережной
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Фото: около трёх тысяч человек пробежались по Михайловской набережной 

ngs.ru 9 часов назад
Фото: ngs.ru
Сегодня, 15 сентября, в Новосибирске на Михайловской набережной прошёл Всероссийский забег «Кросс нации».
«Народу было очень много и участников и болельщиков. Трассу бегуны оценили «на отлично''. Были бегуны из Томска, Алтайского края, Красноярского… — кроме новосибирцев», — рассказали в пресс-службе управления физической культурой и спорта Новосибирска.
Всего в кроссе поучаствовали 2900 бегунов. Победитель на дистанции 8 км среди мужчин — Илья Змазнев (Красноярский кр), а среди девушек — Екатерина Соколенко (Новосибирск).
«За всю историю проведения «Кросс нации» в Новосибирске стартовал на различных площадках. Чаще всего он проводился на Новосибирском биатлонном комплексе, также мероприятие проходило на лыжной базе имени Федора Ивачева в Заельцовском парке, на Новосибирском ипподроме, на территории МВК «Новосибирск Экспоцентр», на площади Пименова возле ГПНТБ (бежали по улице Кирова). В 2018 году выбрана новая площадка — отреставрированная Михайловская набережная», — поясняли в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В прошлом году Кросс нации проходил на улице Кирова во время празднования юбилея НСО 16 сентября, тогда он собрал 2000 участников.
Это уже второй праздник бега, который традиционно проходит в Новосибирске в сентябре. На прошлых выходных на площади Ленина прошёл Сибирский фестиваль бега.
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