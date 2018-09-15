«Барселона» одержала волевую победу над «Реалом Сосьедад»

«Барселона» одержала победу над «Реалом Сосьедад» в матче 4-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 12-й минуте прошла подача Рубена Пардо верхом в штрафную, Эктор Морено головой скинул мяч под удар Арицу Элустондо, а тот слёту пробил точно в цель.

На 63-й минуте после углового Жерар Пике в очередной раз пробил головой, Херонимо Рульи отбил мяч перед собой, а Луис Суарес за счёт своего голевого чутья сравнял счёт. Спустя несколько минут после корнера гостей мяч отлетел почти к линии штрафной, Усман Дембеле с подбора пробил, а мяч после двух рикошетов отправился в ворота.

«Барселона» набрала 12 очков и занимает первое место в таблице. «Реал Сосьедад» (4) — 10-й.