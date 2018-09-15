Ещё
Волевая победа: ЦСК ВВС обыграл «Зауралье» в серии буллитов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волевая победа: ЦСК ВВС обыграл «Зауралье» в серии буллитов 

63.ru 9 часов назад
Фото: 63.ru
Соперники бились до последнего
В Самаре состоялся четвёртый по счёту хоккейный матч «Кубка Шёлкового пути» ВХЛ. Спортсмены ЦСК ВВС встретились с «Зауральем» (Курган) на льду спортивного комплекса «Кристалл».
Первую шайбу в ворота волжан игроки «Зауралья» забросили уже на 20-й секунде матча (это сделал Владислав Дюкарев). К 8-й минуте Евгений Сулимов удвоил преимущество команды. В итоге в первом тайме домашней встречи самарцы уступали сопернику со счётом 0:2.
Во втором периоде игры ситуация неожиданно перевернулась. После перерыва «лётчики» вышли совершенно другой командой и начали атаковать. Самарцы забросили шайбу дважды (отличились Ринат Шафигуллин и Разат Тимиров). Готовиться к третьему тайму отправились при равном счёте.
На 50-й минуте игры гости вновь вышли вперёд: Дмитрий Колготин забросил шайбу в ворота самарцев. Однако ЦСК ВВС сумели отыграться и во второй раз. На предпоследней минуте Александр Степаненко перевел игру в овертайм.
Всё решилось в серии послематчевых бросков, где сильнее оказались хозяева поля. Общий счёт игры составил 4:3.
— Мы встретились с командой, которая входит в топ-4. «Зауралье» два последних сезона выступала в полуфинале Кубка Петрова. И взять два очка у такой команды — для нас большой плюс, — прокомментировал победу тренер волжан Александр Соколов.
Первый матч Кубка Шёлкового пути получился по-настоящему драматичным. ЦСК ВВС принимал на домашнем льду тольяттинскую «Ладу». Посмотрите, как прошло волжское дерби, в нашем фоторепортаже.
Это первая победа ЦСК ВВС в серии домашних матчей. Предыдущие три игры окончились поражениями. Самарцы уступили тольяттинцам, учалинскому «Горняку» и «Южному Уралу» из Орска.
63.ru: последние новости
С разгромным счётом: «Крылья Советов» на выезде уступили тульскому «Арсеналу» Резал ножом и требовал деньги: появилось дикое видео нападения на магазин на Московском шоссе Прощай, «Металлург»!: самарским фанатам раздадут кусочки резервного поля «КС»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры8
Россию выпустили из допингового небытия8
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Опубликовано особое письмо WADA России53
Скандал с Уильямc получил продолжение31
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение