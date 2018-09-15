Волевая победа: ЦСК ВВС обыграл «Зауралье» в серии буллитов

Соперники бились до последнего

В Самаре состоялся четвёртый по счёту хоккейный матч «Кубка Шёлкового пути» ВХЛ. Спортсмены ЦСК ВВС встретились с «Зауральем» (Курган) на льду спортивного комплекса «Кристалл».

Первую шайбу в ворота волжан игроки «Зауралья» забросили уже на 20-й секунде матча (это сделал Владислав Дюкарев ). К 8-й минуте Евгений Сулимов удвоил преимущество команды. В итоге в первом тайме домашней встречи самарцы уступали сопернику со счётом 0:2.

Во втором периоде игры ситуация неожиданно перевернулась. После перерыва «лётчики» вышли совершенно другой командой и начали атаковать. Самарцы забросили шайбу дважды (отличились Ринат Шафигуллин Разат Тимиров ). Готовиться к третьему тайму отправились при равном счёте.

На 50-й минуте игры гости вновь вышли вперёд: Дмитрий Колготин забросил шайбу в ворота самарцев. Однако ЦСК ВВС сумели отыграться и во второй раз. На предпоследней минуте Александр Степаненко перевел игру в овертайм.

Всё решилось в серии послематчевых бросков, где сильнее оказались хозяева поля. Общий счёт игры составил 4:3.

— Мы встретились с командой, которая входит в топ-4. «Зауралье» два последних сезона выступала в полуфинале Кубка Петрова. И взять два очка у такой команды — для нас большой плюс, — прокомментировал победу тренер волжан Александр Соколов

Первый матч Кубка Шёлкового пути получился по-настоящему драматичным. ЦСК ВВС принимал на домашнем льду тольяттинскую «Ладу». Посмотрите, как прошло волжское дерби, в нашем фоторепортаже.

Это первая победа ЦСК ВВС в серии домашних матчей. Предыдущие три игры окончились поражениями. Самарцы уступили тольяттинцам, учалинскому «Горняку» и «Южному Уралу» из Орска.