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Муслим Садулаев выиграл турнир на призы Медведя в Минске, Бижоев — второй
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Муслим Садулаев выиграл турнир на призы Медведя в Минске, Бижоев — второй 

Чемпионат.com + ещё 2 5 часов назад
В Минске проходит международный турнир по спортивной борьбе на призы Александра Медведя. В соревнованиях по вольной борьбе россиянин Муслим Садулаев стал лучшим в весовой категории до 57 кг. В финале он победил Владислава Андреева из Беларуси. В этом же весе бронзовым призёром стал Хасанхусейн Бадрудинов, а Михаил Иванов в схватке за бронзу уступил. В весе до 74 кг Тимур Бижоев в финале уступил белорусу Азамату Нурикову, а Магомед Дибиргаджиев проиграл в поединке за бронзовую награду. В категории до 65 кг Ислам Дудаев стал обладателем бронзы. В категориях до 86 и 97 кг российские борцы остались без медалей.
В других весовых категориях состоялись предварительные схватки. В финалы пробились Зелимхан Абакаров (до 61 кг), Давид Баев (до 70 кг) и Алихан Жабраилов (до 92 кг).
Соревнования в Минске завершатся в воскресенье, 16 сентября.
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