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Парк Горького приглашает на студенческий технобаттл «Формула Студент»
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Парк Горького приглашает на студенческий технобаттл «Формула Студент» 

Национальная Служба Новостей 8 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Ежегодный Всероссийский инженерно-спортивный фестиваль «Формула Студент» пройдет в Парке Горького в конце сентября. Мероприятие, организованное при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и программы развития российского автоспорта SMP Racing, продемонстрирует гостям лучшие достижения молодых конструкторов.
Как рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин, организаторы фестиваля поставили перед собой цель — популяризовать технические виды спорта и поддержать студенческие проекты, сочетающие креативное начало и технические достижения.
Студенческий технобаллт проходит на набережной Парка Горького второй год подряд. В этот раз программа фестиваля будет значительно расширена и зрителя смогут увидеть не только соревнование студенческих команд и созданных ими автомобилей, но также выступление автомобилей класса Мини Баха.
Кроме того, свое мастерство собравшимся покажут лучшие российские велофристайлеры и стандрайдеры. Музыкальную атмосферу праздника будут создавать популярные артисты.
Маленьких посетителей фестиваля ждет детская площадка и картинговая трасса, по которой они смогут проехать вместе с родителями.
Гости мероприятия смогут побывать на выставке редких автомобилей и взять автограф у знаменитых автогонщиков — первого гонщика североамериканской серии Индикар и первого российского чемпиона престижной Мировой серии Formula Renault 3.5 Михаила Алёшина, действующего пилота Формулы 1 команды Williams Martini Racing Сергея Сироткина и многих других.
Фестиваль «Формула Студент» пройдет в Парке Горького с 21 по 23 сентября. Подробная информация о фестивале и расписание на сайте мероприятия www.fstudent.ru.
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