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«Чертаново» победило «Сибирь»
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«Чертаново» победило «Сибирь» 

Спорт-Экспресс + ещё 4 47 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Чертаново» переиграло «Сибирь» в матче 11-го тура ОЛИМП-ФНЛ — 2:1. В составе победителей отличились Владимир Бартасевич и Кирилл Колесниченко. За новосибирский клуб забил Шамиль Курбанов.
"Чертаново" идет на шестом месте в турнирной таблице, «Сибирь» — на 17.
Олимп — ФНЛ  11-й тур  "Чертаново" (Москва) — «Сибирь» (Новосибирск) — 2:1 (0:0)
Голы: Курбанов, 76 (0:1). Бартасевич, 84 (1:1). Колесниченко, 90+1 (2:1).
"Чертаново" (Москва): Ломаев, Паршиков (Горшков, 78), Солдатенков, Бартасевич, Редькович, Ежов, Глушенков (Колесниченко, 88), Умяров (Великородный, 76), Витюгов, Сарвели (Майрович, 85), Зиньковский.
"Сибирь" (Новосибирск): Цыган, Кушнирук, Макаренко, Аравин, Смирнов, Азаров, Киреенко, Свежов (Тумасян, 84), Галыш (Коржунов, 73), Гладышев (Курбанов, 13), Житнев.
Предупреждения: Свежов, 40. Курбанов, 58. Зиньковский, 73. Макаренко, 74. Ежов, 80.
Судья: Вилков (Нижний Новгород).
15 сентября. Домодедово. Стадион «Авангард».
Чертаново — Сибирь
Все об ОЛИМП-ФНЛ — здесь
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