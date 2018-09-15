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«Спартак» одержал волевую победу над «Ахматом» в молодёжном первенстве
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«Спартак» одержал волевую победу над «Ахматом» в молодёжном первенстве 

Чемпионат.com + ещё 3 8 часов назад
В матче 7-го тура молодёжного первенства России «Спартак» принимал на своём поле «Ахмат». Встреча проходила на стадионе Академии «Спартак» имени Ф. Черенкова и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.
В ходе встречи красно-белые проигрывали со счётом 0:2, но в итоге смогли изменить ситуацию в свою пользу. За «Спартак» отличились Даниил Лопатин, Иван Репях и Данила Прошляков, который реализовал пенальти. В составе грозненской команды точными ударами отметились Аюб Бацев и Идрис Умаев. С 62-й минуты «Ахмат» играл вдесятером после того, как Умаев получил красную карточку.
«Спартак» (11 очков) располагается на третьем месту в турнирной таблице молодёжного первенства России, «Ахмат» (8) — на 11-й строчке.
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