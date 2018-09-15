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Россияне — 10-е в четвёрке парной на ЧМ по академической гребле в Болгарии
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Россияне — 10-е в четвёрке парной на ЧМ по академической гребле в Болгарии 

Чемпионат.com 7 часов назад
В Пловдиве продолжается чемпионат мира по академической гребле. В мужской четвёрке парной победили итальянцы, а россияне Артём Косов, Вячеслав Михайлевский, Николай Пименов и Павел Сорин стали 10-ми.
В женской четвёрке парной первенствовали польки, а россиянки Василиса Степанова, Ольга Халалеева, Юлия Волгина и Елена Захватова заняли 11-е место.
Академическая гребля. Чемпионат мира. Пловдив, Болгария Мужчины Четвёрка без рулевого 1. Австралия — 5.44,740. 2. Италия — 5.44,990. 3. Великобритания — 5.46,460. Четвёрка парная 1. Италия — 5.35,31. 2. Австралия — 5.36,51. 3. Украина — 5.37,28… 10. Россия — 5.46,840. Женщины Четвёрка парная 1. Польша — 6.08,960. 2. Германия — 6.11,420. 3. Нидерланды — 6.11,790… 11. Россия — 6.33,900.
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