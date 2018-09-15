Хоккеисты СКА выражают недовольство игровым временем

За шесть матчей в сезоне-2018/19 СКА задействовал 28 полевых игроков: 10 защитников и 18 нападающих. И это не максимум. О длинной скамейке питерцев говорили много, но, как показало начало чемпионата, она оказалось слишком длинной. Это не нравится самим игрокам, это сказывает на игре и результатах команды.

«Добавляет ли нервотрёпки то, что в составе 13 защитников? Выше головы прыгать не надо. Стараюсь показывать свой уровень, проявлять профессионализм. Я понимаю ситуацию, решают люди выше. Я же тренировки не пропускаю, режим не нарушаю. Я не в первый раз в такой ситуации, когда надо выдерживать конкуренцию, в Омске такое было десять лет назад. Стараюсь проявлять профессионализм», — сказал после матча со «Спартаком» защитник СКА Антон Белов

«Ротация добавляет нервозности? Сложно сказать, на каждого влияет по-разному. Кому-то тяжело без игрового времени, без уверенности, а кто-то, наоборот, когда дают, выходит доказывать свою состоятельность. Если говорить за себя, то для меня это тяжело. Хочется постоянно быть в игре. Чем больше игрового времени, тем легче играть, больше удаётся в передачах, бросках, голова лучше думает», — высказал своё мнение Сергей Плотников

Очевидно, что долго так продолжаться не будет. В команде много новичков, молодых игроков — Илья Воробьёв старается дать шанс каждому, но скоро ему придётся резать по-живому.

Кого не трогают

Херсли — ведущий защитник СКА, незаменимый игрок при игре в большинстве. Дацюк и Гусев — вообще неприкасаемые люди в команде. Где-то рядом с ними местный воспитанник Александр Барабанов. У СКА может быть десять звеньев, но это никак не скажется на игровом времени упомянутых игроков.

Токранов переезжал в Санкт-Петербург из клуба-чемпиона на конкретную роль, а не для того чтобы смотреть за играми с трибуны. Похожая ситуация у Андрея Кузьменко. За него заплатили хорошую цену, дело не в зарплате игрока, а то, что СКА пришлось расстаться с Сергеем Калининым . Брать игроков из клубов-конкурентов для ротации не может позволить себе даже СКА. Хотя в будущем тот же Кузьменко наверняка посмотрит за игрой команды со стороны. 22 года — это уже не молодой игрок для КХЛ, шансы Кузьменко дают, а у него пока две голевые передачи в шести играх и нулевой показатель полезности.

На данном этапе ничего грозит и Наилю Якупову. Он пропустил три матча из-за травмы, а дальше всего зависит от него. В СКА на Якупова делают серьёзную ставку, в партнёрах по тройке у него Гусев и Дацюк — забивай сколько сможешь.

Кого почти не трогают

Большинству из этой группы игроков тоже не стоит беспокоиться за своё игровое время. Гавриков, Зуб, Хафизуллин — могут пропустить матч-два, но они давно в команде, хорошо себя зарекомендовали и не собираются уступать своё место другим.

Тоже самое относится к Каблукову, Кетову и Коскиранте. От них не ждут высокой результативности, они должны давать надёжность, а при них СКА практически не пропускает.

Мощно начал сезон Тихонов, а Прохоркин сейчас, пожалуй, лучший игрок в составе СКА. Кому стоит опасаться за игровое время, так это Плотникову и Дергачёву. Они хотят играть много и выше четвёртого звена, но в пяти матчах забросили одну шайбу на двоих.

Кто регулярно попадает в ротацию

В этой группе игроков больше всего удивляет фамилия Антона Белова. СКА решил омолодить состав, но не верится, что из-за этого мог пострадать самый опытный защитник команды. Он провёл всего два матча, в обоих из них команда выиграла, а Белов проводил на площадке по 23 минуты.

У другого старожила СКА Андрея Зубарева ситуация сейчас менее радужная. Он угадил в запас после поражений от «Торпедо» и «Салавата Юлаева», а Рукавишников воспользовался своими шансами в матчах с «Сочи» и «Спартаком». Но оба защитника уже не первый раз попадают в такую ситуацию в СКА и знают, как правильно на неё реагировать.

Жалко Рыкова, который мог бы играть в КХЛ, но вместо этого получает практику в «вышке». Рундблада не жалко. Он легионер, которому нет места в составе. Непонятно, почему ни клуб, ни сам игрок не инициируют запуск переговоров по расторжению контракта.

Из нападающих второй год в СКА мучается Максим Карпов. Его приглашал в команду Олег Знарок , а у Ильи Воробьёва он провёл в этом сезоне один матч, в котором провёл на льду пять минут. По его стопам идёт Алексей Кручинин. В первых играх бывший лидер «Трактора» в состав не проходил, а когда получил шанс, им не воспользовался. В последнем матче со «Спартаком» форвард провёл на льду 7 минут и 20 секунд.

Бывальцев и Ли изначально выглядели сомнительными трансферами. Во-первых, по уровню мастерства. Во-вторых, тот же Бывальцев по складу характера пока не игрок топ-клуба. Тут нужно доказывать свою состоятельность каждый день и быть готовым к тому, что твоё место в любой момент может занять другой человек. Со стороны кажется, что для того же Бывальцева контракт со СКА стал пиком карьеры. Но один год в таком режиме и эти ребята вернутся туда, откуда начинали — в четвёртое звено «Амура»

Пожалуй, именно Рундблад, Кручинин, Карпов, Бывальцев и Ли являются главными кандидатами на выход в СКА.