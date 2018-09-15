Молодёжка «Спартака» обыграла «Ахмат», уступая в два мяча 

В матче седьмого тура Молодёжного первенства с «Ахматом» "Спартак" оказался в незавидном положении уже к 17-й минуте, пропустив два мяча подряд. Москвичи сразу отыграли один мяч, а на перерыв уходили уже при равном счете. А на 77-й минуте «Спартак» вовсе забил победный гол — 3:2.
Протокол игры
Спартак М (мол.)
Ахмат (мол.)
10' Бацуев Аюб (0:1)
17' Умаев Идрис (0:2)
(1:2) Прошляков Данила 20'
(2:2) Лопатин Даниил 37'
(3:2) Репях Иван 77'
Поплевченков Артём • Петрунин Даниил • Мохбалиев Тургай 30' • Сазонов Максим • Моргунов Никита • Мазуров Илья 71' (Репях Иван (71') • Фольмер Кирилл 59' (Данилин Максим (59') • Бакалюк Никита 89' (Сунгатулин Фаниль (89') • Маркитесов Дмитрий 81' • Лопатин Даниил • Прошляков Данила 86' (Горбулин Артём (86')
Запасные: Марков Даниил • Ярусов Даниил
Шепляков Александр • Адамов Арсен • Альсултанов Имран 19' • Четвергов Георгий 43' • Бацуев Аюб • Абдурахманов Адам 43' • Хубулов Владимир • Магомадов Чингиз 85' • Кадыров Абубакар • Умаев Идрис 62' • Магамаев Керим
Запасные: Осмаев Адам • Мацуев Минкаил • Хакиев Магомед-Эми • Бунхоев Ахмед
15 сентября.
"Красно-белые" вышли на третье место, но являются лидерами по потерянным очкам наряду с ЦСКА.