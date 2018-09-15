Молодёжка «Спартака» обыграла «Ахмат», уступая в два мяча

В матче седьмого тура Молодёжного первенства с «Ахматом» "Спартак" оказался в незавидном положении уже к 17-й минуте, пропустив два мяча подряд. Москвичи сразу отыграли один мяч, а на перерыв уходили уже при равном счете. А на 77-й минуте «Спартак» вовсе забил победный гол — 3:2.

Протокол игры

Спартак М (мол.)

Ахмат (мол.)

Запасные: Осмаев Адам • Мацуев Минкаил • Хакиев Магомед-Эми • Бунхоев Ахмед

15 сентября.

"Красно-белые" вышли на третье место, но являются лидерами по потерянным очкам наряду с ЦСКА.