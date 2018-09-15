Ещё
Молодёжка «Спартака» обыграла «Ахмат», уступая в два мяча
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодёжка «Спартака» обыграла «Ахмат», уступая в два мяча 

Евро-футбол.Ру 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
В матче седьмого тура Молодёжного первенства с «Ахматом» "Спартак" оказался в незавидном положении уже к 17-й минуте, пропустив два мяча подряд. Москвичи сразу отыграли один мяч, а на перерыв уходили уже при равном счете. А на 77-й минуте «Спартак» вовсе забил победный гол — 3:2.
Протокол игры
Спартак М (мол.)
Ахмат (мол.)
10' Бацуев Аюб (0:1)
17' Умаев Идрис (0:2)
(1:2) Прошляков Данила 20'
(2:2) Лопатин Даниил 37'
(3:2) Репях Иван 77'
Поплевченков Артём • Петрунин Даниил • Мохбалиев Тургай 30' • Сазонов Максим • Моргунов НикитаМазуров Илья 71' (Репях Иван (71') • Фольмер Кирилл 59' (Данилин Максим (59') • Бакалюк Никита 89' (Сунгатулин Фаниль (89') • Маркитесов Дмитрий 81' • Лопатин Даниил • Прошляков Данила 86' (Горбулин Артём (86')
Запасные: Марков Даниил • Ярусов Даниил
Шепляков АлександрАдамов АрсенАльсултанов Имран 19' • Четвергов Георгий 43' • Бацуев Аюб • Абдурахманов Адам 43' • Хубулов Владимир • Магомадов Чингиз 85' • Кадыров Абубакар • Умаев Идрис 62' • Магамаев Керим
Запасные: Осмаев Адам • Мацуев Минкаил • Хакиев Магомед-Эми • Бунхоев Ахмед
15 сентября.
"Красно-белые" вышли на третье место, но являются лидерами по потерянным очкам наряду с ЦСКА.
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Уотфорд" - "Манчестер Юнайтед": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 "Валенсия" - "Бетис": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Вертонген ткнул пальцем в глаз Фирмино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры8
Россию выпустили из допингового небытия
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Опубликовано особое письмо WADA России
Скандал с Уильямc получил продолжение31
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение