В Рязани стартовали Всероссийские сельские игры

Поднимать не только село, но и его спортивный дух. В Рязани для жителей деревень и малых городов начались необычные состязания. Вместо привычного футбола или волейбола, они попробовали свои силы в исконно русских единоборствах и командных играх. Для этого они приехали на родину Добрыни Никитича. Подробнее о сельских играх рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Владимир Сероухов

Традиционные для нашей страны виды спорта какое-то время были забыты, но сегодня лапта, якутский масс реслинг и подъем гири снова в почете. Главное условия для участников — сельская прописка.

На родине русского богатыря гостей встретили, как полагается — хлебом и солью. Но не за караваем приехали спортсмены из Приморья, Чувашии, Карелии, в общем, из всей страны.

Когда участников спрашивают «во что играете?», отвечают — «в бейсбол». Так легче представить. Для современного обывателя лапта — экзотика. А ведь в нее играли еще в Средневековье. Так получилось, что именно деревня хранит это искусство. Играют там часто обычными палками, а не битами. Но не в инвентаре дело, а в тактике и выносливости.

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«Цель в игре как в салочки — сбегать за линию кона и обратно, чтобы тебя не остановили. Играют в поле пять человек, бьют тоже пять. В команде минимум шесть человек», — рассказал капитан сборной Рязанской области по лапте Геннадий Афонин.

Это древнее якутское единоборство мас тардыы — на современный лад мас-рестлинг. Очень простое и захватывающее состязание. Здесь задействованы почти все мышцы организма, больше чем в плавании.

Родион Шадриков из Чувашии попал в этот спорт случайно, стало интересно. И на первых же соревнованиях стал чемпионом республики. Да и тут показывает себя достойно. Недавно перешел в новую категорию — до 70 килограммов.

Призового фонда как такового нет. Победители получат медали, кубки и грамоты. Именно поэтому профессиональных спортсменов тут немного. Расчет у организаторов был другой.

Александр Трунов. «Я считаю, что в большей степени здесь должны быть любители. Потому что цель другая. Чтобы они приехали, пообщались, пришли к себе в село и сказали — «ох, как было». Давайте здесь займемся, построим площадку», — отметил замначальника отдела департамента развития сельских территорий Минсельхоза России

Те, кто хотят напрягать не тело, а только голову — садятся за русские шашки. Здесь страсти тоже кипят, пусть и в полной тишине. При этом, кресло гроссмейстера может занять участник из любого другого вида спорта, такая уж особенность этих сельских Олимпийских игр.

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