В Оренбуржье проходит «Кросс нации»

Оренбургская область приняла участие во всероссийском Дне бега «Кросс нации». Только на поляне у села Павловка в забегах приняло участие около двух тысяч человек. На первый — самый массовый забег на старт вышли все желающие. Среди участников были и те, кто совсем недавно научился ходить, и те, для кого легкая атлетика стала образом жизни. Можно было даже пройти шагом несколько десятков метров. Главное — участие.

Татьяна Сергеевна Сидорова не скрывает свой возраст — 62 года. В прошлом году в своей возрастной категории заняла второе место, а в этом — уже первое. «Я пришла с двумя внуками, — говорит Татьяна Сергеевна. — Старший тоже выйдет на старт, младший пока только готовится. Это здорово, что можно болеть друг за друга, поздравлять и самим принимать поздравления!»

Вместе на соревнования пришли и Павел Никитович Легейдин, которому 81 год, и его внук — тоже Павел. «Зарядку я каждый день делаю, — сообщил Павел Никитович. — Последние несколько дней бегаю по километру». А внук добавляет: «Я горжусь своим дедом! Он — крепкий, подтянутый и бодрый, — пример для меня».

Первое место среди девочек 14 лет и младше лет заняла Ангелина Пчелинцева. «Мой тренер — Ольга Анатольевна Ледовская , — проводит с нами тренировки на стадионе „Оренбург“ шесть дней в неделю по два часа. Занимаюсь лёгкой атлетикой четвертый год, в спортзал нас с сестрой привела мама. Мне приятно победить в таком массовом забеге!».