В Оренбуржье проходит «Кросс нации» 

Оренбургская область приняла участие во всероссийском Дне бега «Кросс нации». Только на поляне у села Павловка в забегах приняло участие около двух тысяч человек. На первый — самый массовый забег на старт вышли все желающие. Среди участников были и те, кто совсем недавно научился ходить, и те, для кого легкая атлетика стала образом жизни. Можно было даже пройти шагом несколько десятков метров. Главное — участие.
Татьяна Сергеевна Сидорова не скрывает свой возраст — 62 года. В прошлом году в своей возрастной категории заняла второе место, а в этом — уже первое. «Я пришла с двумя внуками, — говорит Татьяна Сергеевна. — Старший тоже выйдет на старт, младший пока только готовится. Это здорово, что можно болеть друг за друга, поздравлять и самим принимать поздравления!»
Вместе на соревнования пришли и Павел Никитович Легейдин, которому 81 год, и его внук — тоже Павел. «Зарядку я каждый день делаю, — сообщил Павел Никитович. — Последние несколько дней бегаю по километру». А внук добавляет: «Я горжусь своим дедом! Он — крепкий, подтянутый и бодрый, — пример для меня».
Первое место среди девочек 14 лет и младше лет заняла Ангелина Пчелинцева. «Мой тренер — Ольга Анатольевна Ледовская, — проводит с нами тренировки на стадионе „Оренбург“ шесть дней в неделю по два часа. Занимаюсь лёгкой атлетикой четвертый год, в спортзал нас с сестрой привела мама. Мне приятно победить в таком массовом забеге!».
Участник Олимпийских игр 2012 года в Лондоне Николай Чавкин начинал свою спортивную карьеру в Акбулаке. Акбулакские мальчишки, приехавшие в Павловку на «Кросс наций» под руководством тренера Назарбая Ахметова, не скрывают амбиций: «Хотим быть как Николай Чавкин, — говорят Максим Шелих и Вадим Ким, занявшие 1 и 2 места среди своих ровесников. — Если наш земляк стал участником Олимпиады, то и мы сможем!». А тренер Н. Ахметов благодарит организаторов спортивного праздника за приглашение: «Кросс укрепляет дух подростков и воспитывает характер».