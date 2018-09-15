Прокуратура Швейцарии расследует российскую кибератаку на ВАДА

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) проводит расследование возможной российской кибератаки на ВАДА , сообщает Reuters . В марте 2017 года прокуратурой было возбуждено уголовное дело по подозрению в политическом шпионаже. При сотрудничестве с Федеральной разведывательной службой были выявлены два подозреваемых.

По данным OAG, эти два подозреваемых также связаны с сорвавшейся попыткой попасть в швейцарскую лабораторию в Шпице, занимающейся тестированием, в частности, нервно-паралитического газа «Новичок».

В пятницу в СМИ появилась информация, что благодаря совместной операции правоохранительных органов Великобритании, Голландии и Швейцарии в марте из Голландии были депортированы два российских шпиона. По данным источнико, они направлялись в лабораторию в Шпице.