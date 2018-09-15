В Перми прошёл массовый забег «Кросс нации-2018»

Пермь присоединилась к всероссийской акции за здоровый образ жизни «Кросс нации» в субботу, 15 сентября.

В этом году площадкой для проведения ежегодного традиционного мероприятия стала лыжная база «Динамо», а маршрут проходил по пересечённой лесной местности. Перед массовыми забегами состоялась официальная церемония открытия.

С приветственными словами выступили: министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края Анна Кожевникова и президент федерации лёгкой атлетики Пермского края Александр Богачёв

На открытии гостей приветствовал духовой оркестр Росгвардии, а почётное право поднять триколор предоставили семикратному чемпиону России по лёгкой атлетике Владимиру Никитину . Затем состоялась массовая разминка под руководством спортсменок из колледжа олимпийского резерва. Также на главной сцене выступили музыкальные коллективы, среди которых танцевально-юмористический дуэт «Боня и Кузьмич» и пермский Дед Мороз.

Все желающие могли испытать свои силы на дистанциях 1, 2, 3 и 6 км, а в течение дня работали площадки для выполнения нормативов ГТО. Самые первые в забеге участвовали бегуны с ограниченными физическими возможностями. Они соревновались на дистанциях 500 и 1000 метров. А еще через несколько минут был дан старт забега на дистанцию 1000 метров. Затем через каждые полчаса на старт выходили, желающие пробежать 2 и 3 км, а самыми последними стартовали участники забега на 6 км.

Стоит отметить, что пробежать один км могли все желающие, без возрастного ограничения, два км — девочки и мальчики в возрасте до 9 лет, три км — девушки и юноши в возрасте до 19 лет, а шесть км — женщины и мужчины в возрасте от 20 лет и старше. Участников, занявших с первого по шестые места в каждой возрастной группе, наградили медалями и дипломами, а победители в каждой возрастной группе получили кубки.