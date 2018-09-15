В Перми прошёл массовый забег «Кросс нации-2018» 

Пермь присоединилась к всероссийской акции за здоровый образ жизни «Кросс нации» в субботу, 15 сентября.
В этом году площадкой для проведения ежегодного традиционного мероприятия стала лыжная база «Динамо», а маршрут проходил по пересечённой лесной местности. Перед массовыми забегами состоялась официальная церемония открытия.
С приветственными словами выступили: министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края Анна Кожевникова и президент федерации лёгкой атлетики Пермского края Александр Богачёв.
На открытии гостей приветствовал духовой оркестр Росгвардии, а почётное право поднять триколор предоставили семикратному чемпиону России по лёгкой атлетике Владимиру Никитину. Затем состоялась массовая разминка под руководством спортсменок из колледжа олимпийского резерва. Также на главной сцене выступили музыкальные коллективы, среди которых танцевально-юмористический дуэт «Боня и Кузьмич» и пермский Дед Мороз.
Все желающие могли испытать свои силы на дистанциях 1, 2, 3 и 6 км, а в течение дня работали площадки для выполнения нормативов ГТО. Самые первые в забеге участвовали бегуны с ограниченными физическими возможностями. Они соревновались на дистанциях 500 и 1000 метров. А еще через несколько минут был дан старт забега на дистанцию 1000 метров. Затем через каждые полчаса на старт выходили, желающие пробежать 2 и 3 км, а самыми последними стартовали участники забега на 6 км.
Стоит отметить, что пробежать один км могли все желающие, без возрастного ограничения, два км — девочки и мальчики в возрасте до 9 лет, три км — девушки и юноши в возрасте до 19 лет, а шесть км — женщины и мужчины в возрасте от 20 лет и старше. Участников, занявших с первого по шестые места в каждой возрастной группе, наградили медалями и дипломами, а победители в каждой возрастной группе получили кубки.