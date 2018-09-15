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«Бавария» обыграла «Байер» в центральном матче третьего тура Бундеслиги
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«Бавария» обыграла «Байер» в центральном матче третьего тура Бундеслиги 

Евро-футбол.Ру + ещё 4 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Центральный матч третьего тура немецкой Бундеслиги состоялся в Мюнхене. «Бавария» на родном стадионе проэкзаменовала «Байер».
Протокол игры
Бавария
Байер Л  5' Венделл Боргес (0:1)
(1:1) Толиссо Корентен 10'
(2:1) Роббен Арьен 19'
(3:1) Родригес Хамес 89'
Нойер МануэльКиммих ДжошуаБоатенг Жером • Зюле Никлас • Рафинья Марсио 82' (Алаба Давид (82') • Мюллер Томас • Тьяго Алькантара • Толиссо Корентен 42' (Родригес Хамес (42') • Роббен Арьен • Левандовски РобертГнабри Серж 59' (Мартинес Хави (59')
Запасные: Рибери Франк • Вагнер Сандро • Ульрайх Свен • Саншеш Ренату
Градецки Лукаш • Драгович АлександрБендер Свен • Та Джонатан • Едвай Тин • Кор ДоминикБендер Ларс 28' (Брандт Юлиан (28') • Венделл Боргес 55' • Хавец Кай • Фолланд Кевин 73' (Беллараби Карим (73' 80') • Бейли Леон 83' (Паулиньо Жозе (83')
Запасные: Эзкан Рамазан • Аларио ЛукасВайзер МитчеллТелин Исаак
15 сентября. Стадион «Аллианц Арена» (Мюнхен).
Катастрофически выступает на старте нового сезона «Байер» и традиционно уверенно «Бавария». Мюнхенцы захватили лидерство после двух туров, взобравшись на вершину за счёт разницы забитых и пропущенных мячей. 3:1 с «Хоффенхаймом» и 3:0 со «Штуттгартом». Подопечные Нико Ковача не замечают оппонентов, смерчем проносясь по полю. «Герта» и «Вольфсбург» пока держат темп многолетнего лидера, но в реальную борьбу, наверное, даже сами не верят. Между двумя турами Бундеслиги мюнхенцы успели на товарищеский матч, где вынесли «Чикаго» 4:0.
"Байер" находится в диаметрально противоположной ситуации. Участник Лиги Европы отвратительно начал сезон, дважды капитулировав в первых матчах. Ноль очков и место в зоне вылета рядом с «Шальке». Не лучший сценарий. «Вольфсбург» и «Боруссия» Менхенгладбах обыгрывали «аспириновых», причём первые сделали это в гостях. Леверкузенцы могли понадеяться на мысли «Баварии» о старте группового турнира Лиги чемпионов, но чемпионы проявили немецкую педантичность.
Хотя начало выдалось удачным для гостей. Довольно спорный пенальти был назначен в ворота «Баварии» за игру рукой Тьяго Алькантары. Полузащитник в падении коснулся футбольной сферы. Далее началось интересное. Фолланд не сумел переиграть Нойера, после чего защита вынесла мяч, но арбитр заметил, что Боатенг раньше времени вбежал в штрафную площадь. Перебивать пенальти пошёл Венделл, «влупивший» точно в правый угол. Шансов достать такой выстрел не было. Нойер капитулировал.
Но не капитулировала «Бавария». На быстрый мяч хозяева ответили двумя! Сначала Корентен Толиссо все хотел вывести на ударную позицию Левандовски. Мяч упорно отскакивал к французу от защитников, перехватывавших передачу, и тот решился на удар, попав точно в дальний угол с дистанции чуть ближе линии штрафной площади. Не прошло десяти минут, как Роббен отличился в похожей манере, но гораздо симпатичнее вышел удар у голландца.
Непонятный вынос Джонатана Та после дальнего заброса Киммиха пришёлся точно на одинокого Арьена. Голландец с угла штрафной площади пробил в лёт, перебросив мяч через голкипера и поразив точно дальнюю «девятку». Это было очень красиво. Далее Роббен мог дубль оформить, но в завершении фирменного рейда немного не докрутил удар. Мяч пролетел на пару сантиметров левее крестовины. Резвое начало гарантировало неминуемое затишье. Так и получилось. После перерыва на поле стало гораздо спокойнее.
"Бавария" продолжала давить, но с осторожностью. Хватало постоянных прострелов и навесов, «Байер» просто боялся оппонента. После часа игры отличный шанс записать свою фамилию на табло был у Левандовски, но под удар поляка бросился Драгович. Роберт завершал прострел Роббена, до ворот было метров шесть. Затем гостей в меньшинстве оставил Беллараби. Карим всего семь минут провел на поле, получив затем красную карточку за игру прямой ногой в колено Рафинье.
Точку в матче поставил Хамес Родригес. Колумбиец сам развил контратаку, сам же и замкнул подачу Арьена Роббена в её завершении. Это случилось на последней минуте основного времени. «Бавария» одержала уверенную победу в центральном матче третьего тура, «аспириновые» остаются без турнирных баллов.
Иван Терентьев
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