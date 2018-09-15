«Рубин» одержал минимальную победу над «Енисеем»

В стартовом матче субботы в рамках 7-го тура РПЛ казанский «Рубин» принимал на своем поле «Енисей». Несмотря на разницу в классе «на бумаге», подопечные Дмитрия Аленичева перед очной встречей отставали от «Рубина» лишь на 2 очка, занимая 13-е место. Однако после игры в Казани коллективы разделяет уже 5 очков и аж 9 позиций в таблице.

Протокол игры

Рубин

Енисей

(1:0) Полоз Дмитрий 6'

15 сентября. Стадион «Казань Арена» (Казань).

Вероятно рассчитывая на осторожную игру «от печки» с первых минут, красноярцы пропустили уже в дебюте встречи. После грубейшей ошибки Раде Дугалича мяч оказался в ногах Сердара Азмуна, тот ворвался в штрафную соперника и выдал передачу на Дмитрия Полоза , которому оставалось лишь послать сферу в пустые ворота — 1:0.

После забитого мяча команда Курбана Бердыева сосредоточилась исключительно на оборонительных действиях, особо не помышляя о полноценных атаках. «Енисей» оккупировал половину поля хозяев, однако владение мячом никаких дивидендов не приносило. Осознавая, что просто так в штрафную «Рубина» Бердыева не проберешься, «красно-синие» решались на удары с дальних дистанций, которые либо прилетали точно в руки голкипера казанцев Ивану Коновалова, либо вовсе до него не долетали.

Лишь в концовке тайма «Рубин» немного расслабился и позволил гостям создать сразу несколько неприятных для себя эпизодов у собственных ворот. Защитник хозяев Чико Флорес не сумел дотянуться до мяча, попытавшись в подкате перехватить заброс вперед, в результате чего Михаил Комков на всей скорости «влетел» в штрафную, сделал прострел, однако мяч от ноги Цезаря Наваса взмыл над вратарем «Рубина», который и перевел игровой снаряд на угловой.

А спустя несколько минут Флорес и вовсе едва не забил мяч в собственные ворота, неудачно сыграв головой в собственной штрафной — сантиметры разделили сферу и перекладину. На перерыв команды ушли при минимальном лидерстве «Рубина».

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Во второй половине встречи красноярцы не поубавили темпов своих атак, непременно тревожа оборонительные редуты «Рубина». Но, как и в первой сорокапятиминутке, до опасных ударов дело практически не доходило. Ключевое слово — практически: на исходе часа игры «Енисей» имел реальный шанс сравнять счет. Вингер гостей Комков вошел в штрафную соперника с левого фланга, «раскачал» защитников казанцев и по какой-то немыслимой траектории послал мяч в сторону ворот Коновалова — перекладина!

Казанцы в свою очередь, занимаясь исключительно оборонительными действиями, создали свой первый момент у ворот гостей во второй тайме лишь за 10 минут до конца встречи. Игорь Коновалов навесил на дальнюю штангу, где находился Корен Байрамян. Экс-ростовчанин попытался пробить в ближний угол, но удар получился не самым акцентированным — Давид Юрченко выручил свою команду, не дав похоронить интригу в этой игре.

"Енисей" не стушевался и тут же побежал отвечать более именитому сопернику своим эпизодом. Артур Саркисов выдал передачу на подключившегося в атаку Али Гаджибекова, и тот пробил в дальний угол из-за пределов штрафной — Иван Коновалов спас свою команду, отведя мяч в сторону от своих ворот. Однако на этом красноярцы не остановились: спустя минуту после удара Гаджбикекова последовал навес с фланга во вратарскую «Рубина», после которого мяч едва не влетел в сетку ворот казанцев — голкипер вновь сыграл безупречно, отразив угрозу.

Но, к сожалению для гостей, они все же не смогли дожать команду Бердыева и сравнять счет, и около 9 000 зрителей, пришедших в этот выходной день на «Казань Арену», отпраздновали минимальную победу казанцев — вторую в этом сезоне! В 8-м туре РПЛ «Рубин» будет гостить в Туле, а «Енисей» примет «Урал». Обе встречи состоятся 22 сентября.