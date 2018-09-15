Ещё
Зак Браун: Норрис и Сайнс — очень интересный дуэт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зак Браун: Норрис и Сайнс — очень интересный дуэт 

F1News.ru 5 часов назад
Фото: F1News.ru
Зак Браун, исполнительный директор McLaren, объяснил выбор гонщиков на следующий сезон, подчеркнув, что команда выбрала двух кандидатов, чьи качества в максимальной степени отвечают её интересам.
«Ландо Норрис очень молод, и, разумеется, ему потребуется какое-то время на адаптацию, но он показывал отличную скорость во всех сериях, в которых выступал. Ландо и Карлос Сайнс — очень интересный дуэт, с которым мы будем работать в следующем году, — заявил Браун. — Разумеется, когда происходят изменения состава команды, вы всегда немного нервничаете, но мы считаем, что Ландо уже готов к Формуле 1, иначе мы бы не стали принимать такое решение.
Мы его уже давно знаем, он работал за рулём нашей машины на пятничных тренировка и на тестах, но, разумеется, поначалу он будет допускать какие-то ошибки, как и любой новичок. В нашем списке кандидатов было много отличных гонщиков — Кими Райкконен, Эстебан Окон, Серхио Перес, Стоффель Вандорн — но в итоге выбор пал на Норриса, поскольку мы считаем его наиболее перспективным и подходящим для McLaren.
В составе команды будут выступать два молодых гонщика, но при этом Карлос Сайнс уже опытный профессионал, и они будут подгонять друг друга. Карлос уже несколько лет выступает в Формуле 1, всё время имея контракт только на один сезон, и я думаю, что в McLaren ему будет более комфортно, поскольку он понимает, что здесь в полной мере сможет показать всё, на что способен».
Упомянул Браун и Стоффеля Вандорна, от услуг которого в команде решили отказаться, хотя бельгиец долгое время входил в молодёжную программу McLaren: «Конечно, Стоффель расстроен. Он отличный парень и талантливый гонщик, и я надеюсь, что у него будет шанс остаться в Формуле 1. Дело в том, что не все гонщики могут развиваться одинаково быстро. Вспомните Нико Росберга: когда он начинал карьеру в Williams, вряд ли можно было сразу распознать в нём будущего чемпиона мира, однако он им стал.
Думаю, у Стоффеля есть все необходимые качества, но в нашей команде ему просто не удалось их проявить».
F1News.ru: последние новости
Сафнауэр: У нас отличные шансы заработать много очков Хорнер: К работе двигателя второй день есть вопросы В Toro Rosso ждали большего от квалификации
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры8
Россию выпустили из допингового небытия8
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Опубликовано особое письмо WADA России53
Скандал с Уильямc получил продолжение31
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение