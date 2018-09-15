Зак Браун: Норрис и Сайнс — очень интересный дуэт

Зак Браун , исполнительный директор McLaren, объяснил выбор гонщиков на следующий сезон, подчеркнув, что команда выбрала двух кандидатов, чьи качества в максимальной степени отвечают её интересам.

«Ландо Норрис очень молод, и, разумеется, ему потребуется какое-то время на адаптацию, но он показывал отличную скорость во всех сериях, в которых выступал. Ландо и Карлос Сайнс — очень интересный дуэт, с которым мы будем работать в следующем году, — заявил Браун. — Разумеется, когда происходят изменения состава команды, вы всегда немного нервничаете, но мы считаем, что Ландо уже готов к Формуле 1, иначе мы бы не стали принимать такое решение.

Мы его уже давно знаем, он работал за рулём нашей машины на пятничных тренировка и на тестах, но, разумеется, поначалу он будет допускать какие-то ошибки, как и любой новичок. В нашем списке кандидатов было много отличных гонщиков — Кими Райкконен , Эстебан Окон, Серхио Перес , Стоффель Вандорн — но в итоге выбор пал на Норриса, поскольку мы считаем его наиболее перспективным и подходящим для McLaren.

В составе команды будут выступать два молодых гонщика, но при этом Карлос Сайнс уже опытный профессионал, и они будут подгонять друг друга. Карлос уже несколько лет выступает в Формуле 1, всё время имея контракт только на один сезон, и я думаю, что в McLaren ему будет более комфортно, поскольку он понимает, что здесь в полной мере сможет показать всё, на что способен».

Упомянул Браун и Стоффеля Вандорна, от услуг которого в команде решили отказаться, хотя бельгиец долгое время входил в молодёжную программу McLaren: «Конечно, Стоффель расстроен. Он отличный парень и талантливый гонщик, и я надеюсь, что у него будет шанс остаться в Формуле 1. Дело в том, что не все гонщики могут развиваться одинаково быстро. Вспомните Нико Росберга : когда он начинал карьеру в Williams, вряд ли можно было сразу распознать в нём будущего чемпиона мира, однако он им стал.

Думаю, у Стоффеля есть все необходимые качества, но в нашей команде ему просто не удалось их проявить».