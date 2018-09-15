«Ливерпуль» подчеркнул свои амбиции, обыграв «Тоттенхэм» на «Уэмбли»

В центральном матче пятого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде обыграл «Тоттенхэм».

Протокол игры

Тоттенхэм

Ливерпуль

39' Вейналдум Джорджиньо (0:1)

54' Фирмино Роберто (0:2)

Запасные: Орье Серж • Дэвис Бен • Гассанига Пауло • Санчес Давинсон

Запасные: Шакири Джердан • Фабиньо Энрике • Миньоле Симон • Морено Альберто

15 сентября. Стадион «Уэмбли» (Лондон).

Пятый тур английской Премьер-лиги открывал центральный его матч — «Тоттенхэм» принимал «Ливерпуль». Изначально планировалось провести эту игру на новом стадионе лондонского клуба, однако работы по строительству затянулись, поэтому «шпоры» продолжили принимать своих соперников на «Уэмбли». Определить фаворита в этом противостоянии было непросто. Это был один из матчей «на три результата».

Из-за повреждений «Тоттенхэму» не могли помочь два основных футболиста — Уго Льорис и Деле Алли. В рамке ворот у хозяев действовал Мишель Ворм, а в средней линии нашлось место Гарри Уинксу. Таким образом, Маурисио Почеттино решил насытить центральную часть поля, а не выпускать более ориентированного на атаку Сон Хынмина. Последний, кстати, был не в лучшей форме после Азиатских игр. Что до состава «Ливерпуля», то всё было вполне привычно. Отметить можно было разве что тот факт, что в линии полузащиты вышел Наби Кейта, а Джордан Хендерсон остался в запасе.

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В самом начале поединка мяч побывал в сетке ворот «Тоттенхэма» после удара Садио Мане с линии вратарской площади, однако сенегалец в момент прострельной передачи Джеймса Милнера с правого фланга находился в положении «вне игры». В дальнейшем команды предпочитали осторожничать, а потому игра не получалась яркой. Подопечные Маурисио Почеттино нередко катали мяч на своей половине поля, не торопясь продвигаться вперёд. В средине первого тайма «шпоры» привезли момент на свои ворота на ровном месте. Обменивались передачами лондонцы на своей половине поля, пока Эрик Дайер не сделал плохой пас назад в зону между двух центральных защитников. В эту самую зону вбежал реактивный Салах, который через пару мгновений оказался в штрафной и пробил — игровой снаряд полетел практически по центру, что помогло Мишелю Ворму совершить сэйв.

На исходе получаса игрового времени хороший шанс открыть счёт был у «Тоттенхэма». Кристиан Эриксен заработал опаснейший стандарт, получив толчок в спину от Садио Мане прямо перед штрафной площадью соперника. Сам пострадавший взялся исполнять штрафной удар, но Алиссон справился с ударом во вратарский угол. На тридцать девятой минуте «Ливерпуль» вышел вперёд. После подачи с углового мяч остался в штрафной хозяев, пока Джорджиньо Вейналдум не пробил головой — Мишель Ворм достал игровой снаряд, но тот уже успел пересечь линию ворот — это зафиксировала специальная система. «Шпоры» спорили с Майклом Оливером , однако на повторе было видно, что изначально во время подачи от угла поля Виргил ван Дейк голкиперу не мешал и правила не нарушал.

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Вскоре после перерыва «Ливерпуль» имел хороший шанс упрочить своё преимущество. После ошибки хозяев Мохамед Салах подхватил мяч, приблизился к штрафной и сделал передачу на Садио Мане. Сенегалец развернулся и пробил в левую часть ворот с двенадцати метров, но Мишель Ворм сыграл надёжно. «Тоттенхэм» ответил не менее остро. Лукас Моура на левом фланге атаки обставил Джо Гомеса , на скорости ворвался в штрафную площадь и пробил низом в противоход Алиссону. Игровой снаряд ударился о ближнюю штангу и вылетел за пределы поля.

На пятьдесят четвёртой минуте команда Юргена Клоппа забила второй гол. Джеймс Милнер отправил в прорыв на левому флангу Садио Мане, тот ворвался в штрафную и почти от лицевой делал поперечный пас на Роберто Фирмино . Ян Вертонген пытался прервать передачу, но ногой направил игровой снаряд в штангу. Мишель Ворм не сумел забрать отскочивший от каркаса мяч, и через мгновение Фирмино поразил ворота со считанных сантиметров.

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Довести дело до разгрома и, пожалуй, поставить жирную точку в поединке мог Наби Кейта. После передачи от Садио Мане пробивал он из убойной позиции, находясь метрах в шести до ворот соперника, но Мишель Ворм справился с выстрелом под перекладину. После этого «Ливерпуль» отошёл назад, а «Тоттенхэм» принялся взвинчивать обороты. Маурисио Почеттино, понятно дело, усилил атаку, выпустив на поле Эрика Ламелу и Сона Хынмина. Юрген Клопп ответил выходом Джордана Хендерсона, причём заменил он Роберто Фирмино. Бразилец получил удар в лицо от Яна Вертонгена в результате отмашки ладонью. У форварда «заплыл» глаз и, похоже, случилось рассечение. Вскоре вынужденная перестановка произошла уже у хозяев — повреждение получил Эрик Дайер.

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Возродить интригу в концовке мог Эрик Ламела. Пробивал аргентинец с линии штрафной площади, но немного не попал в правый нижний угол. И всё-таки «шпоры» смогли забить в компенсированное время. После подачи с углового мяч пролетел через всех футболистов и прилетел к Ламеле. Угол был острым, однако Эрик положил корпус и классно пробил с лёта. Хозяева воодушевились, но до финального свистка Майкла Оливера счёт 1:2 сохранился на табло «Уэмбли». «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» на выезде, чем только подчеркнул свои высокие амбиции в этом чемпионате.