«Манчестер Сити» принимает «Фулхэм» в матче 5-го тура чемпионата Англии.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Манчестер Сити
Фулхэм
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Отаменди Николас • Лапорт Эмерик • Делф Фабиан • Силва Бернарду • Фернандиньо Фернандо • Сильва Давид • Стерлинг Рахим • Агуэро Серхио • Сане Лерой
Запасные: Гюндоган Илкай • Марез Рияд • Стоунс Джон • Зинченко Александр • Жезус Габриэль • Фоден Фил • Мурич Ариянет
Беттинелли Маркус • Кристи Сайрус • Одуа Денис • Моусон Алфи • Сесеньон Райан • Сери Жан-Мишель • Макдоналд Кевин • Йохансен Стефан • Шюррле Андре • Митрович Александр • Вьетто Лусиано
Запасные: Айте Флойд • Фабрисио Агосто • Ле Маршан Максим • Брайан Джо • Чамберс Калум • Замбо-Ангисса Андре • Фосу-Менса Тимоти
15 сентября. Стадион «Этихад Стэдиум» (Манчестер).
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