«Арсенал» гостит у «Ньюкасла» в матче 5-го тура чемпионата Англии по футболу.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Ньюкасл
Арсенал
Дубравка Мартин • Йедлин Деандре • Ласcеллс Джамал • Фернандес Федерико • Дамметт Пол • Ритчи Мэтт • Хейден Исаак • Диаме Мохамед • Мёрфи Джейкоб • Перес Айосе • Хоселу Санмартин
Запасные: Шелви Джонджо • Кенеди Роберт • Кларк Киран • Рондон Саломон • Дарлоу Карл • Манкильо Хави • Муто Йосинори
Чех Петр • Бельерин Эктор • Мустафи Шкодран • Папастатопулос Сократис • Монреаль Начо • Гендузи Маттео • Джака Гранит • Озил Месут • Ремзи Аарон • Обамеянг Пьер-Эмерик • Ляказетт Александр
Запасные: Лихтштайнер Штефан • Уэлбек Данни • Мхитарян Генрих • Лено Бернд • Эльнени Мохамед • Торрейра Лукас • Холдинг Роб 15 сентября. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
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