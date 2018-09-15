«Ньюкасл» — «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

«Арсенал» гостит у «Ньюкасла» в матче 5-го тура чемпионата Англии по футболу.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Ньюкасл

Арсенал

Чех Петр • Бельерин Эктор • Мустафи Шкодран • Папастатопулос Сократис • Монреаль Начо • Гендузи Маттео • Джака Гранит • Озил Месут • Ремзи Аарон • Обамеянг Пьер-Эмерик • Ляказетт Александр

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