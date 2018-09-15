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«Ньюкасл» — «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Ньюкасл» — «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Арсенал» гостит у «Ньюкасла» в матче 5-го тура чемпионата Англии по футболу.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Ньюкасл
Арсенал
Дубравка Мартин • Йедлин Деандре • Ласcеллс ДжамалФернандес ФедерикоДамметт ПолРитчи Мэтт • Хейден Исаак • Диаме МохамедМёрфи Джейкоб • Перес Айосе • Хоселу Санмартин
Запасные: Шелви Джонджо • Кенеди Роберт • Кларк Киран • Рондон Саломон • Дарлоу Карл • Манкильо Хави • Муто Йосинори
Чех Петр • Бельерин Эктор • Мустафи Шкодран • Папастатопулос Сократис • Монреаль Начо • Гендузи Маттео • Джака Гранит • Озил Месут • Ремзи Аарон • Обамеянг Пьер-Эмерик • Ляказетт Александр
Запасные: Лихтштайнер Штефан • Уэлбек Данни • Мхитарян Генрих • Лено Бернд • Эльнени МохамедТоррейра Лукас • Холдинг Роб  15 сентября. Стадион «Сент-Джеймс Парк».
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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