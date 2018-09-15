«Челси» — «Кардифф Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0

«Челси», не потерявший ни одного очка в чемпионате Англии, встречается на своём поле с «Кардифф Сити».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.

Протокол игры

Челси

Кардифф Сити

15 сентября. Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон).

Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить