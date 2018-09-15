«Челси», не потерявший ни одного очка в чемпионате Англии, встречается на своём поле с «Кардифф Сити».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Челси
Кардифф Сити
Кепа Аррисабалага • Аспиликуэта Сесар • Рюдигер Антонио • Луис Давид • Алонсо Маркос • Канте Н'Голо • Жоржиньо Фрелло • Ковачич Матео • Педро Родригес • Жиру Оливье • Азар Эден
Запасные: Виллиан Боргес • Баркли Росс • Мората Альваро • Кабальеро Вилли • Дринкуотер Дэнни • Дзаппакоста Давиде • Кристенсен Андреас
Этеридж Нейл • Манга Экеле • Моррисон Шон • Бамба Сулейман • Беннетт Джо • Камараса Виктор • Артер Гарри • Роллс Джо • Хойлетт Джуниор • Рид Бобби • Уорд Даниэль
Запасные: Мэдин Гари • Мёрфи Брайан • Пелтьер Ли • Каннингхем Грег • Зохоре Кеннет • Ричардс Джаз • Патерсон Каллум
15 сентября. Стадион «Стэмфорд Бридж» (Лондон).
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