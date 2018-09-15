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Мирный рассказал, что помогло обыграть россиян
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Мирный рассказал, что помогло обыграть россиян 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
41-летний Максим Мирный из сборной Белоруссии после победы над российской парой Андрей Рублев/Карен Хачанов (7:5, 6:3) в матче Кубка Дэвиса отметил острый прием первого и хорошую форму второго. Также Мирный объяснил, что победить ему и его напарнику Андрею Василевскому во многом помог огромный опыт.
— Выходя на корт, мы понимали, с чем нам придется столкнуться. Дело в том, что и Андрей, и Карен играют очень мощно. Так что наше отставание в счете в начале матча надо связывать с привыканием к их ударам, вращению, — сказал Мирный.
— Насколько ожидаемой стала для вас замена в составе российской пары? Вместо Евгения Донского вышел Карен Хачанов.
— Честно сказать, мы действительно готовились немного к другому. Но, в принципе, и такой вариант рассматривали. В начале года Карен и Андрей очень удачно сыграли на турнире серии «Мастерс» в Майами. Наверное, это было правильное решение со стороны российской команды. Карен сейчас в очень хорошей форме и не использовать его в паре было бы нерационально.
— Сложилось мнение, что в российском дуэте слабым звеном был Андрей Рублев. Согласны с такой оценкой?
— Я бы не сказал. Прием, например, гораздо острее именно у Андрея Рублева. Может быть, в конце второго сета он почувствовал давление, не сложилась у него подача. Но на приеме он играл очень остро.
— Играть с соперниками, которые годятся вам в сыновья, легче или сложнее?
— Тут двойственная ситуация. С физической точки зрения это сложно. Держать себя в форме, чтобы конкурировать с молодыми ребятами, — это уже большой вызов человеческому организму. А с ментальной точки зрения я чувствую преимущество, потому что у меня гораздо больше опыта, особенно в таких ситуациях. Вот Андрей Рублев в концовке, может быть, стушевался. А я с аналогичным счетом 0:40 справился. (Мария Никулашкина)​
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