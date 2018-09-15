Мирный рассказал, что помогло обыграть россиян

— Выходя на корт, мы понимали, с чем нам придется столкнуться. Дело в том, что и Андрей, и Карен играют очень мощно. Так что наше отставание в счете в начале матча надо связывать с привыканием к их ударам, вращению, — сказал Мирный.

— Насколько ожидаемой стала для вас замена в составе российской пары? Вместо Евгения Донского вышел Карен Хачанов.

— Честно сказать, мы действительно готовились немного к другому. Но, в принципе, и такой вариант рассматривали. В начале года Карен и Андрей очень удачно сыграли на турнире серии «Мастерс» в Майами. Наверное, это было правильное решение со стороны российской команды. Карен сейчас в очень хорошей форме и не использовать его в паре было бы нерационально.

— Сложилось мнение, что в российском дуэте слабым звеном был Андрей Рублев. Согласны с такой оценкой?

— Я бы не сказал. Прием, например, гораздо острее именно у Андрея Рублева. Может быть, в конце второго сета он почувствовал давление, не сложилась у него подача. Но на приеме он играл очень остро.

— Играть с соперниками, которые годятся вам в сыновья, легче или сложнее?