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На День города в Саратов прибыли сильнейшие люди России
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На День города в Саратов прибыли сильнейшие люди России 

Свободные новости 3 часа назад
Фото: Свободные новости
Сегодня, 15 сентября, в рамках празднования Дня города на площади у саратовской консерватории проходит всероссийский турнир по силовому экстриму «Богатырские игры».
Организатором чемпионата выступил силач и шоумен Вячеслав Максюта. Специально для участия в «Битве первых» он пригласил в Саратов именитых спортсменов и рекордсменов книги рекордов Гиннеса: Михаила Сидорычева (Ярославль), Игоря Педана (Мытищи), Сергея Харламова (Пермь), Алексея Серебрякова и Дмитрия Кононца (Челябинск). Саратов на турнире представляет Вячеслав Максюта. Силачам предстоит пройти ряд серьезных испытаний, связанных с поднятием тяжестей.
Мероприятие вызвало большой интерес со стороны горожан. На площади уже собралось несколько сотен зрителей.
Стоит отметить, что перед началом супершоу на площадке у консерватории состоялся чемпионат России по силовому экстриму на Кубок мэра Саратова в весе до 105 килограммов. После успешного прохождения ряда испытаний первое место чемпионата завоевал спортсмен из Саратова Евгений Гавриленко.
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