Помощь и ощутимый результат. Благотворительный забег «Пульс добра» прошел в Подмосковье

Благотворительный забег «Пульс добра» в четвертый раз помог собрать деньги для детских домов Подмосковья. В этом году акция собрала на дистанциях не только профессиональных бегунов. Любители спорта смогли принять участие в виртуальном забеге.

Источник фото: телеканал «360»

«Пульс добра» снова бьется в Коломне. Да так, что усидеть на месте сложно. На старт вышли больше 2 тысяч человек. Первый забег — для самых маленьких. Финишировать на отметке 300 метров им помогли супергерои.

Взнос за участие совсем небольшой. Зато результат ощутимый. В прошлом году на собранные средства построили веранды для воспитанников «Коломенского дома ребенка». На этот раз они поддерживают других детей — специальным забегом «безграничных возможностей».

«Обязательными участниками нашего забега являются наши подопечные — воспитанники детских домов Московской области. Но сегодня у нас есть гости — воспитанники детских домов Тульской области. Для них это ответственное мероприятие, первый забег в их жизни», — рассказала Екатерина Богдасарова , президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток».

Источник фото: телеканал «360»

Дистанции посерьезней — для подготовленных. От трех до 21,5 километра — каждый сам выбирал, какую из них покорить. Маршрут, как и в прошлом году, пролегает по красивейшим местам Коломны — мимо Кремля, через реку. Финиш — на набережной у конькобежного центра.

«Трасса великолепная. Очень красиво, первый раз в Коломне, хотя живем здесь, в Рязани, недалеко. Удалось посмотреть все основные достопримечательности. В восторге!», — поделилась участница забега Анна Калинина

Источник фото: телеканал «360»

Призер Олимпийских игр Альберт Демченко рассказал, что старается содействовать благотворительным проектам.

«Благотворительность — вещь хорошая. Я стараюсь поддерживать различные благотворительные мероприятия, которые проходят в стране, в Московской области. Поэтому поддержать фонд «Исток» я считаю своей обязанностью», — заявил заслуженный мастер спорта России.

Кто первым добрался до финиша — неважно. Медали получили все. Но каждый, кто вышел на дистанцию, помог детям. Все собранные от взносов средства направят на ремонт и оснащение детских домов Подмосковья.