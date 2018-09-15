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Помощь и ощутимый результат. Благотворительный забег «Пульс добра» прошел в Подмосковье
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Помощь и ощутимый результат. Благотворительный забег «Пульс добра» прошел в Подмосковье 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Благотворительный забег «Пульс добра» в четвертый раз помог собрать деньги для детских домов Подмосковья. В этом году акция собрала на дистанциях не только профессиональных бегунов. Любители спорта смогли принять участие в виртуальном забеге.
Источник фото: телеканал «360»
«Пульс добра» снова бьется в Коломне. Да так, что усидеть на месте сложно. На старт вышли больше 2 тысяч человек. Первый забег — для самых маленьких. Финишировать на отметке 300 метров им помогли супергерои.
Взнос за участие совсем небольшой. Зато результат ощутимый. В прошлом году на собранные средства построили веранды для воспитанников «Коломенского дома ребенка». На этот раз они поддерживают других детей — специальным забегом «безграничных возможностей».
«Обязательными участниками нашего забега являются наши подопечные — воспитанники детских домов Московской области. Но сегодня у нас есть гости — воспитанники детских домов Тульской области. Для них это ответственное мероприятие, первый забег в их жизни», — рассказала Екатерина Богдасарова, президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток».
Источник фото: телеканал «360»
Дистанции посерьезней — для подготовленных. От трех до 21,5 километра — каждый сам выбирал, какую из них покорить. Маршрут, как и в прошлом году, пролегает по красивейшим местам Коломны — мимо Кремля, через реку. Финиш — на набережной у конькобежного центра.
«Трасса великолепная. Очень красиво, первый раз в Коломне, хотя живем здесь, в Рязани, недалеко. Удалось посмотреть все основные достопримечательности. В восторге!», — поделилась участница забега Анна Калинина.
Источник фото: телеканал «360»
Призер Олимпийских игр Альберт Демченко рассказал, что старается содействовать благотворительным проектам.
«Благотворительность — вещь хорошая. Я стараюсь поддерживать различные благотворительные мероприятия, которые проходят в стране, в Московской области. Поэтому поддержать фонд «Исток» я считаю своей обязанностью», — заявил заслуженный мастер спорта России.
Кто первым добрался до финиша — неважно. Медали получили все. Но каждый, кто вышел на дистанцию, помог детям. Все собранные от взносов средства направят на ремонт и оснащение детских домов Подмосковья.
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