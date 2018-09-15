Питерский «Зенит — 2» привез на волгоградский матч с «Ротором» нового главного тренера

Если верить прогнозам букмекеров, волгоградские игроки уйдут с поля победителями

Волгоградский «Ротор» готовится к домашнему матчу с питерским «Зенит — 2». Клуб из города на Неве, потерпевший несколько обидных поражений, впервые сыграет с новым главным тренером Владиславом Родимовым — игроком сборной России по футболу и бывшим мужем Татьяны Булановой

Пока болельщики стягиваются к стадиону, букмекеры пытаются предугадать исход поединка на «Волгоград Арене». Если верить их прогнозам, то в сегодняшней битве волгоградская команда с солидным счетом разгромит своих соперников. Уйти с поля победителями местным игрокам не удавалось с конца июля.