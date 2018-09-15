«Химки» и «Балтика» сыграли вничью, забил шесть голов

Химчане набрали 15 очков и занимают десятое место в чемпионате. Калининградцы с десятью очками идут на 16-й строчке.

19 сентября «Химки» на выезде сыграют с «Нижним Новгородом», а «Балтика» примет «Ротор».