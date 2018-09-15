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«Химки» и «Балтика» сыграли вничью, забил шесть голов
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«Химки» и «Балтика» сыграли вничью, забил шесть голов 

Советский спорт + ещё 1 3 часа назад
В составе хозяев отличились Илья Белоус (26-я минута), Михаил Петрусев (36-я, пен.), Александр Димидко (45+2, пен.). У гостей голы на счету Виталия Каленковича (2), Кирилла Погребняка (14) и Владимира Дядюна (50).
На 62-й минуте за игру рукой в своей штрафной с поля был удален защитник химчан Александр Смирнов. Спустя минуту полузащитник гостей Алан Касаев не сумел забить пенальти — его удар отразил голкипер «Химок» Вячеслав Исупов.
Химчане набрали 15 очков и занимают десятое место в чемпионате. Калининградцы с десятью очками идут на 16-й строчке.
19 сентября «Химки» на выезде сыграют с «Нижним Новгородом», а «Балтика» примет «Ротор».
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