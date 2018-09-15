«Торпедо» в Липецке потеряло первые очки

В зоне «Центр» ПФЛ сыграны все запланированные на субботу матчи. «Металлург» Липецк принимал конкурента в споре за первое место, «Торпедо» Москва, и отобрал первые очки у соперника — 0:0.

Ничьей конкурентов воспользовались «Сокол» и «Химик», которые подобрались поближе к вершине.

Протокол игры

Металлург Липецк

Торпедо Москва

Сокол

Химки-2 (1:0) Саплинов Александр 62'

(2:0) 90'

Химик Новомосковск

Строгино

Калуга

Салют

Динамо Брянск

Сатурн