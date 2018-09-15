«Торпедо» в Липецке потеряло первые очки 

В зоне «Центр» ПФЛ сыграны все запланированные на субботу матчи. «Металлург» Липецк принимал конкурента в споре за первое место, «Торпедо» Москва, и отобрал первые очки у соперника — 0:0.
Ничьей конкурентов воспользовались «Сокол» и «Химик», которые подобрались поближе к вершине.
Протокол игры
Металлург Липецк
Торпедо Москва
Сокол
Химки-2 (1:0) Саплинов Александр 62'
(2:0) 90'
Химик Новомосковск
Строгино
(1:0) Андрейченко Юрий 25'
(2:0) Недашковский Юрий 78'
Калуга
Салют
41' Молтенинов Илья (0:1)
45' Филиппов Артём (0:2)
(1:2) Волгин Андрей 52'
Динамо Брянск
Сатурн