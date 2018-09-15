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Шок — это по-нашему: «Парма» минимально бьет «Интер» в гостях
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Шок — это по-нашему: «Парма» минимально бьет «Интер» в гостях 

Евро-футбол.Ру 3 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Миланский «Интер» сенсационно на своем поле уступил «Парме». Встреча завершилась минимальной победой «крестоносцев» со счетом 0:1.
Протокол игры
Интер Милан
Парма
79' Димарко Федерико (0:1)
Ханданович Самир • Д'Амброзио Данило 67' 71' (Асамоа Квадво (71') • Де Врей Стефан • Шкриньяр Милан • Далберт Эстеван • Гальярдини Роберто • Брозович Марсело 31' • Кандрева Антонио 59' (Политано Маттео (59') • Наингголан Раджа • Перишич Иван • Кейта Бальде 46' (Икарди Мауро (46')
Запасные: Валеро Борха • Миранда Жоао • Паделли Даниэле • Раноккия Андреа • Весино Матиас • Мариу Жоау
Сепе Луиджи • Якопони Симоне 76' (Francisco Sierralta (76') • Алвеш Бруну • Гальоло РиккардоГобби Массимо 46' (Димарко Федерико (46' 80') • Ригони Лука • Штулац Лео 24' • Барилла Антонио • Жервиньо Куасси • Инглезе Роберто • Ди Гаудио Антонио 62' (Дейола Алессандро (62')
Запасные: Чераволо Фабио • Гаццола Марчелло • Фраттали Пьерлуиджи • Спрокати Маттиа • Чичиретти Амато • Да Крус Алессио • Бастони Алессандро
15 сентября. Стадион «Сан-Сиро» (Милан).
Миланский «Интер» по своему составу в нынешний и прошлые сезоны всегда входил в число главных фаворитов Серии А на завоевание Скудетто. Но на деле до какой-то реальной борьбы за чемпионство дело не доходит. Большие надежды возлагались на Лучано Спалетти, который пришел еще перед началом предыдущего сезона. Но все равно у «нерадзурри» не получилось ничего путного, и за чемпионский титул команда не боролась. Летом миланцы привычно активно себя вели на трансферном рынке, сумев приобрести 9 новых игроков, отпустив при этом 13 футболистов. Теперь вопрос обстоит лишь в том, сможет ли новобранцев вписать в игру главный тренер «нерадзурри», ведь у команды, как правило, с этим огромные вопросы. Многие звезды, даже ТОП-уровня не могли в свое время прижиться в команде, а тут масса второсортных игроков, которых к выступлениям в основном составе «черно-синих» нужно еще подготовить. Миланский коллектив начал новый чемпионат за упокой, сходу проиграл в гостях «Сассуоло». Реабилитироваться за неудачу миланцы не смогли. На своем поле подопечные Спалетти сыграли вничью 2:2 с «Торино», ведя в счете 2:0. Оторваться «Интер» смог только в третьем туре, переиграв со счетом 3:0 в гостях «Болонью». Но в том поединке «нерадзурри» играли на эмоциях и злости, а сейчас, немного успокоившись, могут и снова оступиться.
«Парма» — любимая многими фанатами в Европе и мире команда, однако из-за финансовых проблем на несколько лет была вынуждена лишиться возможности играть в Серии А. Путь наверх был непрост, ведь пармезанцам пришлось подниматься из самых глубин. Но вот, в прошлом сезоне, играя под руководство Д’Аверса «Парма» смогла сделать решающий шаг. Все прекрасно понимали, что возвращение «Пармы» будет непростым, а потому клубное руководство решила не ставить перед командой заоблачных задач, и просто поручило тренеру закрепить коллектив в Серии А на следующий сезон. Правда, и с решением этой задачи не все так просто, как кажется. По итогам первых трех туров чемпионата «Парма» только на 19-й строчке. Команда вправе сетовать на недобор турнирных баллов в первых матчах сезона, ведь уже в первом поединке клуб не сумел удержать победу над «Удинезе» и позволил сопернику отыграть со счетом 0:2, ну, а далее «Парма» в гостях проиграла СПАЛу, после чего не устояла на своем поле под натиском «Ювентуса». В отличие от «Интера», «Парма» перед очной встречей с соперником не имеет никаких кадровых проблем, и это важно для команды такого уровня, ведь заменить травмированных и дисквалифицированных лидеров будет попросту некем, а вот в своем боевейшем составе клуб готов сражаться с миланцами практически наравне.
Отказались от привычных для себя черно-синих цветах футболисты «Интера» и вышли на газон в белой форме, что уже предполагало перед собой определенную интригу, ведь в подобном раскрасе должны были выходить пармезанцы. Ну, а матч начался с вполне привычных набегов хозяев на ворота соперника. Тут и Кандрева за счет рывка попытался вырваться на оперативный простор и пробить, и Перишич после выраженной комбинации оказался на ударной позиции, но не сумел должным образом довести сферу до ворот соперника. На 16-й же минуте встречи «Интер» создал момент, который вполне можно было причислить к числу опасных. После заброса от Кандревы выскочил Перишич, который в касание пробивал по воротам соперника, однако мяч не лег на ногу и ушел чуть выше цели, заставив волноваться фанатов на трибунах.
На 24-й минуте матча рефери впервые обратился в свой волшебный кармашек, откуда достал желтую карточку для Стулача, грубо въехавшего в ногу Гальярдини. Напряжение в матче росло с каждой минутой, ведь «Интер» понимал, что просто ему в матче с «Пармой» не будет. На исходе получаса игры Перишич здорово сыграл в подыгрыше. После подачи с корнера хорват затылком сбросил мяч на дальнюю штангу, где в сетку влетели Д’Амброзио и Шкриньяр, но не сфера, которая пролетела рядом с перекладиной. Своей желтой карточкой на 32-й минуте игры ответил и коллектив Спалетти, который благодаря «стараниям» Брозовича сорвал атаку оппонента, и рефери не стал предупреждать игрока, сразу показав тому желтый свет. Под занавес тайма гости вполне могли результативно ответить своему сопернику. В дураках практически пол состава «Интера» оставил позабытый всеми Жервиньо, который нанес затем удар по воротам. Ханданович сложился в рамке и потянул сферу, отбив ее на угловой. Правда, судья чуть позже поднял флажок, определив офсайд. При счете 0:0 команды отправились на перерыв.
Второй тайм начался с замены в составе каждой из команд. В стане «Интера» на газоне появился Икарди, подменивший Кейта Бальде, а состав «Пармы» разбавил Димарко, усадивший на лавку Гобби. На 48-й минуте встречи Стулач нанес мощнейший выстрел по воротам Хандановича, который, несмотря на заслоны, выдел момент с ударом по своей рамке. Выпрыгнул на снаряд Самир и отрази его в сторону, в очередной раз выручив свой коллектив от пропущенного гола. «Интер», не долго думая, развил свое наступление и после прострела Перишича забивать мог уже Найнгголан, который в касание выстрелил по рамке «Пармы», однако угодил в защитника этой команды.
Напряжение у ворот «Пармы» росло, и на исходе часа игры уже сам Перишич производит удар по воротам соперника. Сфера катится практически по «ленточке», и выручает свой коллектив уже Димарко, который отправляет сферу на угловой, вновь не завершившийся ничем опасным. Время стремительно шло, а «Интеру» никак не удавалось забить один-единственный гол, который мог принести «нерадзурри» сразу три турнирных балла. На 67-й минуте игры Д’Амброзио сорвал опасную атаку соперника, после чего получил в свой пассив карточку желтого цвета, ну а гости неожиданно открыли счет на табло. Димарко подхватил сферу на левом фланге, чуть продвинулся вперед и пробил так, что Ханданович даже не дернулся, и сфера с 35 метров по невероятной траектории влетела в ворота. Дела «Интера» стали совсем плачевными. Димарко во время празднования гола сорвал с себя футболку и получил желтую карточку, которая уже ни на что не повлияла. «Парма» одержала сенсационную победу над «Интером» в гостях, сумев шокировать Италию.
Вячеслав КОЗЫРЕВ
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