News Thump (Великобритания): Эпоха «постсатиры» началась

Мир вступил в эпоху, когда отличить откровенную сатиру от реальности стало невозможно, подтвердили историки.

Статьи, написанные сетевыми стёбщиками, воплощаются в жизнь с такой невиданной скоростью, что, по некоторым предположениям, корреляция между стёбом и реальностью выйдет на пиковый уровень уже к 2019 году.

На конференции в Женеве ведущие историки подтвердили: формально новая эпоха будет отсчитываться со дня смерти Дэвида Боуи , хотя приметы новой эры мелькали и раньше.

«Сетевое мозгоклюйство, ранее выполнявшее сугубо реактивную функцию, перешло в разряд ясновиденья», — сообщил историк Саймон Уильямс , появившийся на свет лишь благодаря тому, что популярный в узких кругах сайт шуточных новостей в 2010 году получил жалобное письмо от человека с тем же именем.

— Стоит некоему сетевому приколисту запустить несусветную утку с участием, скажем, Дональда Трампа или Владимира Путина , как она воплощается в реальность в ближайшие 48 часов с вероятностью 50 на 50.

Этот феномен восходит к т.н. «моменту Корбина/Фаража», когда реальность перестала быть объективной, став чем-то таким, куда можно лишь молча пялиться в смятении, недоумевая — мол, это что, бездарная шутка?

Кстати говоря, на этот вопрос можно отвечать как положительно, так и отрицательно.