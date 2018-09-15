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News Thump (Великобритания): Эпоха «постсатиры» началась
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News Thump (Великобритания): Эпоха «постсатиры» началась 

ИноСМИ 3 часа назад
Фото: ИноСМИ
Мир вступил в эпоху, когда отличить откровенную сатиру от реальности стало невозможно, подтвердили историки.
Статьи, написанные сетевыми стёбщиками, воплощаются в жизнь с такой невиданной скоростью, что, по некоторым предположениям, корреляция между стёбом и реальностью выйдет на пиковый уровень уже к 2019 году.
На конференции в Женеве ведущие историки подтвердили: формально новая эпоха будет отсчитываться со дня смерти Дэвида Боуи, хотя приметы новой эры мелькали и раньше.
«Сетевое мозгоклюйство, ранее выполнявшее сугубо реактивную функцию, перешло в разряд ясновиденья», — сообщил историк Саймон Уильямс, появившийся на свет лишь благодаря тому, что популярный в узких кругах сайт шуточных новостей в 2010 году получил жалобное письмо от человека с тем же именем.
— Стоит некоему сетевому приколисту запустить несусветную утку с участием, скажем, Дональда Трампа или Владимира Путина, как она воплощается в реальность в ближайшие 48 часов с вероятностью 50 на 50.
Этот феномен восходит к т.н. «моменту Корбина/Фаража», когда реальность перестала быть объективной, став чем-то таким, куда можно лишь молча пялиться в смятении, недоумевая — мол, это что, бездарная шутка?
Кстати говоря, на этот вопрос можно отвечать как положительно, так и отрицательно.
Чтобы справиться с новым этапом в истории человечества, ООН призвала сетевых остряков не ставить мир под удар своими хохмочками о Третьей мировой, а сосредоточиться лучше на темах положительных и жизнеутверждающих — например, как автор этой статьи выиграл в лотерею или как Пирс Морган (популярный британский журналист, — прим. перев.) попал под трамвай.
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