Толиссо: я вернусь сильнее, увидимся в 2019 году

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентин Толиссо, выбывший на несколько месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки колена, рассказал, когда его ждать на поле.

«Я вернусь сильнее, увидимся в 2019 году», — написал французский хавбек в своём «твиттере».

Напомним, 24-летний француз травмировался в домашнем матче третьего тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (3:1).

На данный момент действующие чемпионы Германии лидируют в турнирной таблице Бундеслиги. В следующем туре чемпионата мюнхенский клуб в гостях сыграет с «Шальке-04». Встреча пройдёт в Гельзенкирхене 22 сентября на стадионе «Фельтинс-Арена».

На счету Толиссо один гол в двух проведённых матчах чемпионата Германии.