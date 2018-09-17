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Толиссо: я вернусь сильнее, увидимся в 2019 году
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Толиссо: я вернусь сильнее, увидимся в 2019 году 

Чемпионат.com + ещё 18 58 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Корентин Толиссо, выбывший на несколько месяцев из-за разрыва передней крестообразной связки колена, рассказал, когда его ждать на поле.
«Я вернусь сильнее, увидимся в 2019 году», — написал французский хавбек в своём «твиттере».
Напомним, 24-летний француз травмировался в домашнем матче третьего тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (3:1).
На данный момент действующие чемпионы Германии лидируют в турнирной таблице Бундеслиги. В следующем туре чемпионата мюнхенский клуб в гостях сыграет с «Шальке-04». Встреча пройдёт в Гельзенкирхене 22 сентября на стадионе «Фельтинс-Арена».
На счету Толиссо один гол в двух проведённых матчах чемпионата Германии.
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