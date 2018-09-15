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Герта» в компенсированное время матча упустила победу над «Вольфсбургом»
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Герта» в компенсированное время матча упустила победу над «Вольфсбургом» 

Советский спорт + ещё 1 2 часа назад
Встреча прошла на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счетом 2:2. В составе «Вольфсбурга» голами отметились Юнус Малли (87-я минута) и Адмир Мехмеди (90+3). У «Герты» точные удары на свой счет записали Явайро Дилросун (61) и Ондрей Дуда (90+1).
После этой игры «Вольфсбург» набрал семь очков и занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Герта», имея в активе также семь баллов, с расположилась на четвертом месте.
В следующем туре «Вольфсбург» дома сыграет против «Фрайбурга», а «Герта» на своем поле примет менхенгладбахскую «Боруссию».
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