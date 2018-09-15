Герта» в компенсированное время матча упустила победу над «Вольфсбургом»

Встреча прошла на стадионе «Фольксваген-Арена» и завершилась со счетом 2:2. В составе «Вольфсбурга» голами отметились Юнус Малли (87-я минута) и Адмир Мехмеди (90+3). У «Герты» точные удары на свой счет записали Явайро Дилросун (61) и Ондрей Дуда (90+1).

После этой игры «Вольфсбург» набрал семь очков и занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги. «Герта», имея в активе также семь баллов, с расположилась на четвертом месте.

В следующем туре «Вольфсбург» дома сыграет против «Фрайбурга», а «Герта» на своем поле примет менхенгладбахскую «Боруссию».