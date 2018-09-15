Ещё
Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Химками»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Химками» 

Клопс.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Клопс.Ru
Футболисты «Балтики» сыграли вничью в выездном матче 11 тура футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра с ФК «Химки» завершилась со счетом 3:3, сообщает корреспондент «Клопс».
Калининградские футболисты вырвались вперёд на старте. Уже к 15-й минуте гости вели со счётом 2:0 после точных ударов Виталия Каленковича и Кирилла Погребняка. Однако, игроки «Химок» сумели отыграться до перерыва и обойти соперников. При этом, хозяева поля дважды забивали с пенальти.
В начале второго тайма «Балтика» сравняла счёт благодаря Владимиру Дядюну. После назначенного пенальти команда могла выйти вперёд, но Алан Касаев неудачно выполнил удар «с точки», и ничья сохранилась до финального свистка.
После 11 матчей в ФНЛ у «Балтики» десять очков. С таким показателем команда Валерия Непомнящего занимает место в нижней части турнирной таблицы. Впрочем, в ближайшее время у балтийцев возможны изменения. Как пишут федеральные СМИ, в клубе ищут замену наставнику.
Клопс.Ru: последние новости
СМИ: "Балтика" ищет замену тренеру Непомнящему Калининград попал в топ-5 городов России по посещаемости матчей ФНЛ "Балтика" – "Локомотив": как попасть на матч с чемпионом России по футболу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту пальцем проткнули глаз во время игры6
Россию выпустили из допингового небытия7
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке21
Опубликовано особое письмо WADA России53
Скандал с Уильямc получил продолжение
Видео
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
02:54
Опубликовано особое письмо WADA России
Летние виды спорта
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
01:33
Тутберидзе довольна: новая ученица обставила бывшую
Фигурное катание
02:11
Родченков в ярости: WADA признало российский спорт
Летние виды спорта Статьи
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение