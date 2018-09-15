Калининградская «Балтика» сыграла вничью с «Химками» 

Футболисты «Балтики» сыграли вничью в выездном матче 11 тура футбольной национальной лиги (ФНЛ). Игра с ФК «Химки» завершилась со счетом 3:3, сообщает корреспондент «Клопс».
Калининградские футболисты вырвались вперёд на старте. Уже к 15-й минуте гости вели со счётом 2:0 после точных ударов Виталия Каленковича и Кирилла Погребняка. Однако, игроки «Химок» сумели отыграться до перерыва и обойти соперников. При этом, хозяева поля дважды забивали с пенальти.
В начале второго тайма «Балтика» сравняла счёт благодаря Владимиру Дядюну. После назначенного пенальти команда могла выйти вперёд, но Алан Касаев неудачно выполнил удар «с точки», и ничья сохранилась до финального свистка.
После 11 матчей в ФНЛ у «Балтики» десять очков. С таким показателем команда Валерия Непомнящего занимает место в нижней части турнирной таблицы. Впрочем, в ближайшее время у балтийцев возможны изменения. Как пишут федеральные СМИ, в клубе ищут замену наставнику.