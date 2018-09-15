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Каррера: не думаю, что сорвавшийся переход Терри ударит по имиджу «Спартака»
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Каррера: не думаю, что сорвавшийся переход Терри ударит по имиджу «Спартака» 

Чемпионат.com + ещё 12 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер московского «Спартак» Массимо Каррера рассказал о несостоявшемся переходе защитника Джона Терри.
«Не понимаю, что значит «испортить имидж». Что это значит? К сожалению, в футболе такое происходит. Мы до последнего дня старались убедить Терри, я лично с ним говорил. Он лично объяснил мне свои причины. Я уважаю его выбор. У каждого есть приоритеты. Перед ним стоял сложный выбор, ведь он хотел приехать, но сделал выбор в пользу семьи. Мы должны уважать выбор не только игрока, но и человека. Если встречусь с ним, я пожму ему руку. Не думаю, что это ударит по имиджу клуба.
Почему «Спартак» отказался от варианта с Сердаром Таски? Мы приняли это решение по окончании прошлого сезона. Нашли отличного защитника — Жиго, но он травмировался. Мы не смогли найти другого центрального защитника, на которого можно сразу положиться. Брать молодого игрока не было смысла, ведь у нас тоже растет молодёжь. Думаю, мы здесь уже затянули тему с Терри», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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