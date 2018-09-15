Чужой в дальнюю лузу: бильярд оставался страстью Георгия Митасова до последних дней

Те, кому довелось сразиться с ним за бильярдным столом, уверяли, что человек этот играл как бог.

Леонид Ярмольник и В начале девяностых моими партнерами по бильярду были Влад Листьев Леонид Якубович . На пару с последним мы играли против двух первых. Судил наши баталии Георгий Степанович Митасов — многократный чемпион СССР, России, Москвы, мира, первый в истории страны заслуженный тренер России, вице-президент и главный тренер Федерации бильярдного спорта России. Воистину академик русского бильярда! Несколько десятилетий дружбы с Георгием Степановичем— подарок моей судьбы.

…Когда суперзанятые Ярмольник и Листьев уезжали по неотложным телевизионным делам, мы с Якубовичем, который еще не был звездой той величины, что нынче, заходили в каморку Митасова. Выпивали, общались. Обычно Якубович и заводил Митасова на воспоминания:

— А вот как ты считаешь, Степаныч, Ленин и Сталин могли вот так запросто катать шарики, как мы сейчас? —Ну, насчет Ленина не скажу, не знаю. А Сталин очень даже прилично играл.

— Ну да, — шоумен даже не пытался прятать в свои роскошные усы ироничной ухмылки, — попробовал бы кто у него выиграть!

— Понимаешь, Леня, это не так-то просто было сделать. Я много лет общался с Андреем Петровичем Чемодановым . Этого самородка, творящего настоящие чудеса за бильярдным столом собственного изготовления, Сталин перевел в Кремль еще в 1927 году. Так Чемоданов стал не только придворным изготовителем бильярдных столов, шаров из слоновой и мамонтовой кости, киев для высшего руководства, но и личным тренером Сталина, до самой смерти последнего. Иосиф Виссарионович строго запрещал Чемоданову тренировать кого-либо еще или принимать участие в турнирах. Занимался Петрович с вождем не реже раза в неделю. Сталину очень нелегко давалась игра из-за его физического недостатка. Чтобы бить по шару, приходилось класть кий, брать правой рукой левую, укладывать ее на стол (она практически не действовала), слегка выставлять на ней большой палец и уже играть правой. Так вот Петрович мне рассказывал, что вождь, заметив робость соперника, тем более подобострастность последнего, сурово говорил: «Я нэ люблю имэть дело с тэми, кто мнэ поддается. Играйтэ серьозно, все равно у вас ничэго нэ получится!» Это от Анатолия Рыбакова пошло, который в своем «Тридцать пятый и другие» нафантазировал: «Военный совет утомил Сталина. Он уехал на ближнюю дачу, велев на следующий день к завтраку вызвать Михаила Ивановича Калинина … Особенно ценил в нем Сталин то, что Калинин плохо играл на бильярде, но играть любил, и Сталин у него выигрывал. Он и у других выигрывал, но замечал: подставляются, целятся и мажут— нарочно мажут, боятся выиграть у него. А Калинин играет честно, старается, трясет бородкой и — мимо! Они играли три партии, все Сталин выиграл и был доволен: шары хорошо ложились в лузу. Похлопал Михаила Ивановича по плечу — „Не огорчайся, Калиныч, бильярд штука такая — сегодня я выиграл, завтра ты выиграешь“, хотя отлично знал, что Калинин никогда не выигрывает, „мазила“.

Здесь все, мягко говоря, не точно, включая и „мазилу“— Калинин играл очень пристойно. Я в этом смысле своему учителю Чемоданову верю как Господу Богу. Достойным соперником Иосифу Виссарионовичу мог быть маршал Малиновский. Не исключено, что они играли, но я об этом как-то не спросил военачальника, хотя он очень душевно и хорошо ко мне относился. Кстати, с Родионом Яковлевичем меня познакомил Юрий Гагарин — весьма способный игрок и тоже испытывавший ко мне сильное дружеское расположение. Вместе с Юрием Алексеевичем мы отправились однажды на дачу Никиты Сергеевича Хрущева в Петрово-Дальнее. Играли: Хрущев с Гагариным, я с Малиновским. Поначалу я робел, стеснялся — не каждый же день приходилось катать шары с Самим. Видя это, Гагарин дважды наступил мне на ногу. Вслух сказал: „А что, слабо тебе, Гоша, как следует повеселить публику и положить, скажем, пять шаров с кия?“ Я немножко приободрился и отвечаю: да ежели, мол, повеселить, то я могу и все восемь положить с кия. Тем более что там стоял десятифутовый стол с широкими лузами. Хрущев сильно оживился: врешь, говорит, не получится у тебя такой фокус! Ах, так! Ну я и зарядил им полную серию. У Хрущева глаза на лоб полезли:

— Да ты откуда такой прыткий взялся?

— Из Воронежской области, Никита Сергеевич. — Ну, молодец, прямо бильярдный Наполеон, понимаешь! Идем, налью тебе рюмку за такую удивительную кладку!

— Я хотел было отказать, потому что в те годы — вы, ребята, не поверите, — даже губы спиртным не пачкал. Серьезная игра и алкоголь— вещи несовместные. Это сейчас я могу позволить себе вольность. И приятно мне с вами выпивать, и делу это уже никак не вредит. А тогда… Но только я попытался было открыть рот, чтобы объяснить ситуацию, как Гагарин мне снова больно на ногу наступил. Потом уже на обратной дороге объяснил, что для Хрущева не существовало страшнее обиды, чем отказ от его угощения — прямо в лютость приходил. Ну и пришлось выпить мне пару рюмок. Зато хорошо закусил украинским борщом с пампушками и гречневой кашей с мясом.

Грешен, но до встречи с Митасовым я понятия не имел, какая богатейшая история у русского бильярда. Да и вообще, играя на нем с юности, я лишь благодаря Георгию Степановичу стал постигать ее как одну из составляющих русской культуры.

— Георгий Степанович, говорят, в революцию в нашей стране были сожжены все знаменитые столы, а сама игра на несколько лет впала в анабиозное состояние?

— Вполне допускаю, что в сожженных имениях сгорело какое-то число столов, возможно, работы лучших дореволюционных мастеров Шульца, Шольца, Фрейберга, который первым изготовил лузный бильярд в 1828 году. Но сама игра прекратиться не могла. Вот шахматы могут уйти в небытие, потому что их компьютер преодолел. Бильярд в этом смысле — вечен. Изменив только один удар по шару на миллиметр— получаешь совершенно неожиданную и новую игру. Ну а что касается состояния бильярда после революции, то его активно начали возрождать в том же Кремле. В первую очередь Глеб Максимилианович Кржижановский. У него, как у Остапа Бендера , даже были свои ученики из кремлевских деятелей: Тер-Габриэлян, Товстуха, Аванесов, Бубнов. В среде творческой интеллигенции большим любителем игры считался Владимир Маяковский. Правда, играл он не сильно, а главное, никогда не возвращал партнерам проигранных денег. Тем не менее игру впоэзии увековечил: „Знал он слабости знакомые у нас, / как и мы перемогал болезни. / Скажем, мне— бильярд— отращиваю глаз. / Шахматы ему — они вождям полезней“.

И все-таки больше всего для развития отечественного бильярда сделали маршалы Клемент Ефремович Ворошилов и Семен Михайлович Буденный . Первый вообще был инициатором строительства Домов офицеров по новым типовым проектам с бильярдными залами. Он же распорядился (еще в 1931 году!), чтобы в солдатские клубы было поставлено 10 тысяч бильярдных столов — точных копий уже упоминаемых мастеров. Можешь себе представить, какой импульс получила наша игра!

—И все-таки, почему в литературе и в кино чаще встречаются сведения о том, что в советские времена бильярд находился чуть ли не в подполье?

Тигран Петросян. — Да глупости все это. До войны проводились многочисленные соревнования. Те же Ворошилов и Буденный регулярно участвовали в турнирах среди высшего командного состава Вооруженных сил. Правда, в послевоенное время официальных соревнований не было. Но вот полуофициальные проходили регулярно. В каждой союзной республике состязались творческие дома. Затем отбирались „лучшие кии“ республик. Победители отборочных турниров приглашались в Москву. Желающих увидеть игру „первых киев страны“ набиралось так много, что, ты не поверишь, порой толпы сдерживались конной милицией! В числе гостей можно было встретить артистов, военных, футболистов, шахматистов, среди которых оказывались бильярдисты-любители очень высокого уровня. К примеру, Борис Спасский

— А как относились к бильярду Брежнев, Андропов Черненко , Горбачев, Ельцин?

— Брежнев играл хорошо в молодости, на всех его дачах стояли бильярдные столы. Под старость Леонид Ильич увлекся охотой и от игры отошел полностью. Тихон Хренников вспоминает, что его жена играла в бильярд с Юрием Владимировичем Андроповым, всегда его обыгрывала, а он жутко расстраивался из-за этого. Понятно, каким мог быть игроком больной Константин Устинович Черненко. Нигде и никогда я не слышал, чтобы он жаловал бильярд. Анатолий Евгеньевич Карпов , сам очень хороший бильярдист, рассказывал мне, что играл с Горбачевым за месяц до того, как Михаил Сергеевич отбыл из Ставрополя в Москву. Особых восторгов по игре главного перестройщика не выказывал.

Про Ельцина могу сказать с наибольшей достоверностью, поскольку имел честь давать ему урок по бильярдному мастерству. Дело в том, что после операции на сердце, когда бывшему президенту было проведено аортокоронарное шунтирование, врачи категорически запретили ему даже ступать на теннисный корт. Тогда Александр Коржаков вызвал меня и предложил позаниматься с Борисом Николаевичем. За свою жизнь я научил держать кии сотни, если не тысячи человек. Не могу сказать, что Ельцин был самым плохим моим учеником.

— В 2001 году в Москве гостил премьер-министр Великобритании Тони Блэр Владимир Путин вспоминал по этому поводу: „Тони обманул меня, сказал, что не умеет играть в бильярд. И обыграл“. Из чего легко сделать вывод, что Владимир Владимирович тоже „держит кий в руках“. А тебе, Степаныч, с Путиным играть не приходилось?

— К сожалению, нет. А насчет „держит в руках“— это ты попал в точку. Во время одной поездки Владимира Путина в Переславль губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын сделал ему достойный подарок — бильярдный кий работы ярославского мастера Дмитрия Пушкарева

— А правда, что в советские времена процветал подпольный бильярдный тотализатор, на котором проигрывались сумасшедшие деньги?

— Что в твоем понятии сумасшедшие деньги? Скажем, стоимость средней хорошей квартиры в Москве равнялась 10–12 тысячам рублей. Такие деньги проигрывались не так уж и редко. Сами квартиры я не помню, чтобы кто-то ставил на кон. Либо у человека деньги были в наличии, либо он блефовал, отдать долг не мог и исчезал в неизвестном направлении, „ложился на дно“. Одни такие неудачники исчезали навсегда, другие находили деньги и возвращались к активной игре. То есть ты прав — тотализатор существовал. По молодости и я в нем неоднократно принимал участие, но Бог миловал, ни разу ни в одну авантюру или аферу не попал. Меня спасало всегда то, что я очень хорошо играл.

— Расскажите о своей дружбе с маршалом Коневым.

— Наши добрые, дружеские отношения с Иваном Степановичем все же особая статья. Он меня ценил как мастера. На его госдачу № 27 я и впрямь часто ездил. Умирая, маршал завещал мне дорогой бильярдный стол, подаренный венгерскими товарищами. Он был из цельной мраморной плиты, и для размещения его на даче пришлось разбирать крышу и потолочное перекрытие. Еще Иван Степанович „отписал“ мне американский „Виллис“, подаренный ему Дуайтом Эйзенхауэром , бывшим президентом США. Так вот стол тот до сих пор находится в Медцентре при президенте РФ, бывшем 4-м Медицинском управлении. А „Виллис“ с разрешения вдовы Ивана Степановича я вынужден был продать. Ты будешь смеяться, но машину приходилось ставить во дворе, и соседи по дому, с других подъездов превратили ее в ночное кафе-забегаловку со всеми вытекающими последствиями: окурки, бутылки, остатки закуски…

— В большинстве отечественных фильмов бильярдные трюки — дело ваших рук. Какой фильм в этом смысле запомнился особенно?

— Пожалуй, что „Классик“. И не трюками вовсе, а тем, что в самом начале съемок главный герой держал кий даже не как палку, а как костыль. Но в конечном итоге все выглядит очень даже правдоподобно. Примечательно и то, что с этой картины мы очень сдружились с Сережей Никоненко. Замечательный игрок и человек— золото.

— На ваш взгляд, кто из наших известных людей достиг каких-то заметных успехов в бильярде?

…Этой весной Митасову исполнилось бы 85 лет. Он не дожил до „круглой“ даты пару месяцев. Почти полвека Георгий Степанович прожил со своей супругой, замечательным врачом Риммой Ароновной, которая, было время, вытащила его буквально с того света, когда у легенды отечественного бильярда случилось тяжелое заболевание. А когда я приезжал на восьмидесятилетний юбилей к Митасову, вынужден был „встать в очередь“: Митасова с его Школой юного бильярдиста терзали телевизионщики. Один из его учеников — Юрий Пащинский — стал чемпионом мира. Его ученица Анна Мажирина — первый в стране заслуженный мастер спорта, дважды чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, неоднократная чемпионка страны по пирамиде. А среди чемпионов России — большая половина его воспитанники. Русский бильярд чем всегда был силен? Сплавом опыта и молодости. И слава Богу.