«МанСити» и «Челси» добились побед в АПЛ

«Манчестер Сити» одержал победу над «Фулхэмом» в домашнем матче пятого тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Этихаде», завершилась со счетом 3:0.

Уже на 2-й минуте Лерой Сане вывел хозяев вперед, воспользовавшись передачей Фернандиньо.

В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает третье место (13 очков), а «Фулхэм» — 15-е (4 очка).

«Челси» на «Стэмфорд Бридж» уверенно обыграл «Кардифф Сити» — 4:1.

На 16-й минуте Сулейман Бамба вывел гостей вперед, но еще до перерыва Эден Азар принес «синим» минимальный перевес в счете, отличившись на 37-й и 44-й минутах.

На 80-й минуте Азар оформил хет-трик, реализовав пенальти. Еще через три минуты окончательный результат установил Виллиан.

«Челси» возглавляет турнирную таблицу (15 очков), а «Кардифф» идет 16-м (2 очка).