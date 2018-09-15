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«МанСити» и «Челси» добились побед в АПЛ
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«МанСити» и «Челси» добились побед в АПЛ 

LiveSport.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: LiveSport.Ru
«Манчестер Сити» одержал победу над «Фулхэмом» в домашнем матче пятого тура английской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на «Этихаде», завершилась со счетом 3:0.
Уже на 2-й минуте Лерой Сане вывел хозяев вперед, воспользовавшись передачей Фернандиньо.
На 21-й минуте Давид Сильва забил второй мяч «МанСити». Победную точку на 47-й минуте поставил Рахим Стерлинг.
В турнирной таблице «Манчестер Сити» занимает третье место (13 очков), а «Фулхэм» — 15-е (4 очка).
«Челси» на «Стэмфорд Бридж» уверенно обыграл «Кардифф Сити» — 4:1.
На 16-й минуте Сулейман Бамба вывел гостей вперед, но еще до перерыва Эден Азар принес «синим» минимальный перевес в счете, отличившись на 37-й и 44-й минутах.
На 80-й минуте Азар оформил хет-трик, реализовав пенальти. Еще через три минуты окончательный результат установил Виллиан.
«Челси» возглавляет турнирную таблицу (15 очков), а «Кардифф» идет 16-м (2 очка).
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