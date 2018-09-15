«Арсенал» двумя левыми разобрался в гостях с «Ньюкаслом»

В рамках пятого тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» в родных стенах встречался с «Арсеналом». Матч получился далеко не самым зрелищным, но «Арсенал» сумел победить благодаря мастерству своих левоногих футболистов.

Протокол игры

Ньюкасл

Арсенал

49' Джака Гранит (0:1)

58' Озил Месут (0:2)

(1:2) Кларк Киран 90'

Запасные: Шелви Джонджо • Рондон Саломон • Дарлоу Карл • Манкильо Хави

"Ньюкасл" очень неудачно начал нынешний сезон, заработав лишь 1 очко в стартовых четырёх турах. Но Рафаэль Бенитес может сетовать на очень сложный календарь и отсутствие необходимого кадрового усиления в минувшее трансферное окно. На старте чемпионата «сороки» успели проиграть «Тоттенхэму», «Челси» и «Манчестер Сити». «Арсенал» также начал чемпионат с двух поражений, но перед двухнедельной паузой успел обыграть «Вест Хэм» и «Кардифф».

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Обе команды испытывали кадровые проблемы — к травмированным и больным присоединились находящиеся не в лучших кондициях «сборники», но всё же ширины скамейки запасных хватало, чтобы собрать по 11 игроков на поле, и иметь пару вариантов для усиления игры после перерыва.

Встреча началась достаточно спокойно — ни одна из команд не торопилась форсировать события на поле. «Арсенал» был не против поиграть вторым номером, но «Ньюкасл» настолько привык играть от глухой обороны в первых турах, что ему сложно было перестроиться на более атакующую схему. Первый интересный момент на поле возник только в середине первого тайма, да и то он получился во многом случайно — Гендузи неудачно попытался подать с фланга, но кручёный мяч едва не влетел в дальнюю «девятку», но обошлось для «сорок». До конца первого тайма «канониры» создали ещё пару полумоментов, но ушли команды на перерыв, не нанеся ни одного удара в створ ворот.

Со старта второго тайма «Арсенал» активней включился в игру, и вскоре счёт в матче был открыт. Обамеянг заработал штрафной удар метрах в 25-ти от ворот соперника, правее центральной оси, и эта точка прекрасно подошла для левоногого Джаки, который мастерски через «стенку» пробил точно в «девятку». Дубравка в отчаянном броске пытался спасти команду, но лишь слегка коснулся мяча, не сумев предотвратить гол.

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Пропущенный гол крайне негативно повлиял на хозяев поля. Подопечные Рафы Бенитеса выглядели полностью растерянными, не понимая, как им действовать дальше. Лондонцы с удовольствием пользовались таким состоянием противника, доминируя на поле, и второй гол в ворота «сорок» не заставил себя долго ждать — после прострела Джаки с левого фланга удар Ляказетта сумели блокировать защитника, но рикошет случился на Озила, который в одиночестве был на линии штрафной площади, и немец прекрасно воспользовался своим шансом, точно пробив в цель с левой ноги.

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Могла команда Унаи Эмери забивать и третий гол сразу, но Обамеянг немного не попал в дальний угол после скидки Ляказетта. После этого «Арсенал» успокоился и поубавил агрессию в атаке. Матч снова сосредоточился в центральной зоне, а «Ньюкасл» по-прежнему не мог приблизиться к воротам Чеха, чтобы возродить интригу в матче. Забить гол престижа «сорокам» удалось только в компенсированное время — Кларк забил головой после подачи с правого фланга. На большее у «Ньюкасла» просто не хватило времени.