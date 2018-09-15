В пятом туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Уотфорд» и "Манчестер Юнайтед".
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Фостер Бен • Янмат Дарил • Каткарт Крейг • Кабаселе Кристиан • Холебас Хосе • Хьюз Уилл • Дюкур Абдулайе • Капу Этьен • Перейра Роберто • Грэй Андре • Дини Трой
Запасные: Гомес Эурелио • Мариаппа Эдриан • Чалоба Натаниэл • Кико Фемения • Саксесс Исаак • Масина Адам • Сема Кен Де Хеа Давид • Валенсия Антонио • Смоллинг Крис • Линделоф Виктор • Янг Эшли • Погба Поль • Феллайни Маруан • Матич Неманья • Лингард Джесси • Лукаку Ромелу • Санчес Алексис
Запасные: Грант Ли • Мата Хуан • Дармиан Маттео • Марсьяль Антони • Фред Сантос • Байи Эрик • Мактоминей Скотт
15 сентября. Стадион «Викарадж Роад» (Уотфорд).
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