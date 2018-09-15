«Борнмут» обошёл «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» сломил «терьеров» 

Завершились ещё два матча пятого тура английской Премьер-лиги.
Протокол игры
Борнмут
Лестер
(1:0) Фрейзер Райан 19'
(2:0) Фрейзер Райан 37'
(3:0) Кинг Джошуа 41'
(4:0) Смит Адам 81'
88' Мэддисон Джеймс (4:1)
90' Олбрайтон Марк (4:2)
Бегович Асмир • Смит Адам • Кук Стив • Аке Натан • Рико Диего • Брукс Дэвид 68' (Фрэнсис Саймон (68') • Хефферсон Лерма 29' 78' (Кук Льюис (78') • Гослинг Дэн 80' • Фрейзер Райан • Уилсон Каллум 71' • Кинг Джошуа 86' (Муссе Ли (86')
Запасные: Дефо Джермейн • Сурман Эндрю • Боруц Артур • Айб Джордон
Шмейхель Каспер 70' • Рикарду Перейра II • Магир Гарри 12' • Морган Уэс 45' 69' • Чилвел Бенджамин • Ндиди Уилфред • Менди Нампалис • Геззаль Рашид 61' (Олбрайтон Марк (61') • Мэддисон Джеймс • Грэй Демарай 61' (Ихеначо Келечи (61') • Варди Джейми 84' (Эванс Джонни (84')
Запасные: Иборра Висенте • Фухс Кристиан • Уорд Дэнни • Амарти Даниэль
15 сентября. Стадион «Вайталити» (Борнмут).
"Борнмут" продолжает удивлять. В пятом туре Премьер-лиги команда Эдди Хау разобралась с «Лестером». По ходу встречи счёт был 4:0, но в концовке, уже играя в меньшинстве, команда Клода Пюэля смогла дважды расписаться в воротах соперника. «Вишни» теперь имеют 10 очков в своём активе. Они занимают пятое место и находятся выше «Тоттенхэма», «Арсенала» и «МЮ».
Протокол игры
Хаддерсфилд Таун
Кристал Пэлас
38' Заха Уилфрид (0:1)
Лоссль Йонас • Йоргенсен Матиас 27' 78' (Мбенза Исаак (78') • Шиндлер Кристофер • Конголо Теренс • Хадергьонай Флорент • Биллинг Филип • Муй Аарон • Лёв Крис • Качунга Элиас 68' (Дьякаби Адама (68') • Мунье Стив • Ван ла Парра Райив 78' (Депуатр Лоран (78')
Запасные: Хамер Бен • Уильямс Даниэль • Притчард Алекс • Смит Том I Хенесси Уэйн • Биссака Ван-Биссака • Томкинс Джеймс • Сахо Мамаду • Ван Анхольт Патрик • Миливоевич Лука • Куйяте Шейку • Таунсенд Андрос 90' (Шлупп Джеффри (90') • Макартур Джеймс 11' • Заха Уилфрид 29' • Айю Джордан
Запасные: Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Келли Мартин • Мейер Максимилиан • Сорлот Александр • Ридевальд Жайро
15 сентября. Стадион "Джон Смит" (Хаддерсфилд).
В ещё одном субботнем матче «Кристал Пэлас» обыграл «Хаддерсфилд Таун» в битве за шесть очков. «Орлы» поднялись к экватору таблицы, а «терьеры» остаются рядом с зоной вылета.