«Борнмут» обошёл «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас» сломил «терьеров»

Завершились ещё два матча пятого тура английской Премьер-лиги.

Протокол игры

Борнмут

Лестер

(2:0) Фрейзер Райан 37'

15 сентября. Стадион «Вайталити» (Борнмут).

"Борнмут" продолжает удивлять. В пятом туре Премьер-лиги команда Эдди Хау разобралась с «Лестером». По ходу встречи счёт был 4:0, но в концовке, уже играя в меньшинстве, команда Клода Пюэля смогла дважды расписаться в воротах соперника. «Вишни» теперь имеют 10 очков в своём активе. Они занимают пятое место и находятся выше «Тоттенхэма», «Арсенала» и «МЮ».

Протокол игры

Хаддерсфилд Таун

Кристал Пэлас

В ещё одном субботнем матче «Кристал Пэлас» обыграл «Хаддерсфилд Таун» в битве за шесть очков. «Орлы» поднялись к экватору таблицы, а «терьеры» остаются рядом с зоной вылета.