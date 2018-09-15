Победа имени Тер Штегена: «Барселона» увезла три очка из Сан-Себастьяна

В матче 4-го тура Примеры «Реал Сосьедад» на домашнем стадионе «Аноэта» уступил «Барселоне».

Протокол игры

Барселона

(1:0) Ариц Элустондо 12'

15 сентября. Стадион «Аноэта» (Сан-Себастьян).

Некогда выезды в Сан-Себастьян оборачивались стабильной потерей очков для «Барселоны». С 2011 по 2016 год каталонцы никак не могли выиграть у «Реал Сосьедада», однако уже два сезона кряду гости уезжали с победой. Все три стартовых тура нынешнего сезона команда Асьера Гаритано провела на выезде, набрав 4 очка. У «Барселоны» старт прошел без потерь — три победы из трех, а в последнем туре на «Камп Ноу» и вовсе случилась голевая феерия.

На матч против «Реал Сосьедада» Эрнесто Вальверде не выпустил Филиппе Коутиньо и Серхио Бускетса , зато дебютировал в новом сезоне Примеры Рафинья, вернувшийся из аренды в «Интере». Серхио Роберто сыграл в центре полузащиты, а справа в обороне вышел Нельсон Семеду. По сравнению с прошлым туром у «бело-голубых» произошло два изменения — в основе вышли Давид Сурутуса и Рубен Пардо

Embed from Getty Images

В первом тайме игра не отличалась высоким темпом, обе команды действовали достаточно сдержанно. Едва ли не первый подход к чужим воротам хозяева сумели реализовать. На 12-й минуте сан-себастьянцы получили право на стандарт, на который пошли оба центральных защитника. После длинной подачи Эктор Морено выиграл верх у Семеду, и мяч рикошетом отскочил к Арицу Элустондо, плотно пробившему в притирку со штангой — 1:0. Замечательный удар удался футболисту «Сосьедада», с которым Марк-Андре Тер Штеген был не в состоянии справиться.

Это был едва ли не единственный момент в первом тайме у хозяев, которым они максимально эффективно воспользовались. У «Барселоны» с моментами тоже было скудно, вся опасность у ворот Херонимо Рули создавалась после угловых, которых было четыре, но каждый завершался ударом. Ближе всего к голу был Херард Пике на 36-й минуте, но мяч пролетел в сантиметрах от штанги. В целом каталонцы были пассивны, им не хватало движения и заряженности на борьбу.

Embed from Getty Images

Уже в перерыве Вальверде выпустил на поле Коутиньо вместо Семеду, а на 57-й минуте Бускетс сменил Рафинью. «Барселона» стала играть еще ближе к чужим воротам, но организованные действия «Сосьедада» в обороне не позволяли именитому сопернику создавать моменты. Хозяева прекрасно играли вторым номером, и вполне могли похоронить интригу к середине второго тайма. С 59 по 62 минуту футболисты «Реал Сосьедада» создали три потрясающих моментах, вырываясь практически один на один с Тер Штегеном после быстрых контратак. Первый момент запорол Микель Оярсабаль , пробив выше ворот, затем с острого угла пробивал Тео Эрнандес, но немецкий голкипер парировал удар, а после вновь Оярсабаль не сумел переиграть Тер Штегена в ближнем бою.

Если бы не чудесные спасения вратаря каталонцев, счет уже мог быть разгромным, но «Барселона» осталась в игре и продолжила угрожать воротам Рули с угловых. Если в первом тайме к голам это не приводило, то с 63 по 66 минуту гости заработали два угловых — и оба реализовали. Сперва Луис Суарес вколотил мяч с нескольких метров после суматохи во вратарской зоне сан-себастьянцев, а затем точный удар практически с линии штрафной удался Усману Дембеле.

Embed from Getty Images

Всё перевернулось за считанные минуты. Поразительное развитие событий! Ужасная реализация моментов игроков атаки «Реал Сосьедада» и кошмарная игра на стандартах, потрясающие спасения Тер Штегена и невероятное везение. В концовке матча у хозяев было еще несколько верных шансов для гола, но оба удара Мигеля Хуанми не стали результативными. Четвертая победа «Барселоны» подряд на старте сезона, правда игра «сине-гранатовых» оставлять желать лучшего. В следующем туре команда Эрнесто Вальверде дома примет «Жирону».