«Майнц», «Фортуна» и «Лейпциг» одержали победы в 3 туре бундеслиги, «Вольфсбург» и «Герта» сыграли вничью

«РБ Лейпциг» одержал победу над «Ганновером» в матче 3-го тура чемпионата Германии — 3:2. В других встречах игрового дня «Вольфсбург» сыграл вничью с «Гертой» (2:2), «Фортуна» обыграла «Хоффенхайм» (2:1), а «Майнц» взял верх над «Аугсбургом» (2:1).

В еще одном субботнем матче 3-го тура «Боруссия» из Менхенгладбаха примет «Шальке».

Чемпионат Германии

Бундеслига 1 3-й тур "РБ Лейпциг" — «Ганновер-96» — 3:2 (2:1)

Голы: Поульсен, 9 (1:0). Фюллкруг, 13 (1:1). Вернер, 40 (2:1). Вернер, 63 (3:1). Альборнос, 65 (3:2).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Мукьеле, Конате, Сараччи, Ильзанкер, Кампль, Форсберг (Забитцер, 74), Демме (Ляймер, 61), Поульсен, Вернер (Л. Клостерманн, 87).

"Ганновер-96": Эссер, Альборнос, Зорг (М. Бакалорц, 87), Виммер, Антон, Швеглер, Уоллас, Майна (Харагути, 66), Фюллкруг, Асано (Вуд, 66), Бебу.

Предупреждения: Фюллкруг, 25. Демме, 45+1. Мукьеле, 55. Вуд, 68. Зорг, 74. Кампль, 74. Поульсен, 90+3. Антон, 90+3.

Судья: Кампка (Германия).

15 сентября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

Чемпионат Германии

Бундеслига 1 3-й тур "Вольфсбург" — «Герта» — 2:2 (0:0)

"Вольфсбург": Кастелс, Брукс, Кнохе, Руссийон, Герхардт (Юнус Малли, 84), Виллиам, Камачо, Арнольд, Штеффен (Гинчек, 67), Брекало (Мехмеди, 62), Вегхорст.

"Герта": Ярстейн, Платтенхардт, Штарк, Торунарига (Зельке, 75), Лазаро, Дуда, Груич, Майер, Дилросюн, Ибишевич (Лустенбергер, 74), Калу (Л. Клюнтер, 90).

Предупреждения: Груич, 24. Камачо, 90. Л. Клюнтер, 90+5.

Судья: Дингерт (Германия).

15 сентября. Вольфсбург. Стадион «Фольксваген-Арена».

Чемпионат Германии

Бундеслига 1 3-й тур "Фортуна Д" — «Хоффенхайм» — 2:1 (1:0)

Голы: Моралес, 45 (1:0). Нелсон, 86 (1:1). Лукебакио, 88 — с пенальти (2:1).

"Хоффенхайм": Бауманн, Фогт, Нордтвейт, Кадержабек, Шульц, Пош (Нелсон, 72), Биттенкурт (Цубер, 63), Гриллич, Крамарич, Солои, Жоэлинтон (Бельфодиль, 57). Предупреждения: Хеннингс, 22. Кадержабек, 54. Бельфодиль, 62.

Судья: Штилер (Германия).

15 сентября. Дюссельдорф. Стадион «ESPRIT-Arena».

Чемпионат Германии

Бундеслига 1 3-й тур "Майнц" — «Аугсбург» — 2:1 (0:0)

Голы: Чи Дон Вон, 82 (0:1). Уджа, 87 (1:1). Максим, 90+3 (2:1).

"Майнц": Мюллер, Бунгерт (Гюрлеен, 78), Брозински, Ниакате, Кариколь, Куайсон, Баку (Максим, 86), Кунде, Буркхардт, Онисиво, Матета (Уджа, 73).

Предупреждения: Баку, 54. Хедира, 73. Гауэлеув, 90+2.

Судья: Петерсен (Германия).

15 сентября. Майнц. Стадион «Opel Arena».

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