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Фридман: «Сент Луис» выставил Дмитрия Сергеева на драфт отказов
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Фридман: «Сент Луис» выставил Дмитрия Сергеева на драфт отказов 

Чемпионат.com 1 час назад
«Сент-Луис Блюз» выставил на драфт отказов российского защитника Дмитрия Сергеева, сообщает известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман. 22-летний уроженец Челябинска с 2013 по 2016 год выступал в Хоккейной лиге Онтарио, защищая цвета клуба «Китченер Рейнджерс». Сергеев провёл 138 матчей, забросил 9 шайб и отдал 44 результативные передачи. Помимо этого, Сергеев имеет на своём счету 92 игры в Хоккейной лиге Восточного побережья в составе «Миссури Маверикс», «Норфолк Адмиралс» и «Талсы Ойлерс». В этих матчах хоккеист забросил 4 шайбы и отдал 23 голевые передачи. В сезоне-2017/18 Сергеев провёл два матча в АХЛ в составе клуба «Сан-Антонио Рэмпейдж», в которых не сумел отметиться результативными действиями.
«Сент-Луис» приобрёл права на российского хоккеиста осенью 2014 года.
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